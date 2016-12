Cum se contestă decizia de concediere

„Mi-am luat niște zile fără plată pentru probleme per-sonale, iar la câteva zile am găsit pe birou o decizie de concediere. Am refuzat s-o semnez, însă ieri am primit-o acasă, prin poștă. Mă consider nedreptățit și vreau să mi se anuleze decizia, dar nu știu cum să fac. Vă mulțu-mesc. Aurel Amariei”.v v vÎn primul rând, angajatorul este obligat să comunice salariatului decizia de con-cediere în cel mult cinci zile calendaristice de la dată emiterii, aceasta producându-și efectele de la data comu-nicării. Apoi, potrivit spe-cialistei în probleme de muncă, Mihaela Crivea, trebuie avut în vedere ca și comunicarea să se facă personal salariatului, pe bază de semnătură de primire. Dacă acesta refuză s-o primească din cauză că se consideră nedreptățit, într-adevăr, anga-jatorul poate trimite decizia la domiciliul salariatului, prin scrisoare recomandată.Termen de contestareEste adevărat, angajatul are dreptul să conteste concedierea la instanțele judecă-torești competente, însă va trebui s-o facă în termen de 30 de zile calendaristice de la dată comunicării.În situația desfacerii contractului de muncă din motive ce nu țin de persoana angajatului, desființarea postului ocupat de salariat, ce a determinat concedierea, trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză serioasă. În plus, salariații concediați pentru motive care nu țin de per-soana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.În cazul concedierii din motive ce nu țin de persoana angajatului, angajatorul este obligat să îi acorde acestuia un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. „De regulă, angajatorii își iau toate măsurile ca să evite anularea în instanță a unei decizii de concediere, dar sunt și destule situații când nu se întâmplă acest lucru. De aceea, salariații trebuie să fie bine informați, pentru a se bucura de drepturi, când le au” - a conchis M. Crivea.