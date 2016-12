Cum se atinge stagiul complet pentru pensie

2

recalcularea pensiei

In 2011 am cerut pensionarea anticipata , am 30 si 8luni vechime ,in urma penalitatilor de anticipati am iesit cu o pensie de 327 lei ,pe undeva cred ca este o greseala de calcul, ma poate ajuta cineva ce pot sa fac ? ...am dreptul de a cere recalcularea pensiei ? ...va multumesc.