Cum scapi de mirosurile din locuinţă

Cum scapi de mirosurile din locuință

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Majoritatea mirosurilor din locuința noastră pot fi cauzate de bacterii, mucegaiuri sau ciuperci, răspândite fie în pereți, fie în podele. În acest caz, se recomandă un purificator de aer, iar specialiștii de la casa.acasa.ro ne învață ce criterii să avem în vedere pentru a face o alegere corectă. Purificatorul de aer nu este un moft, căci mucegaiurile pot provoca iritații ale pielii, ochilor și nasului, congestii și tuse, iar ozonul din casă este dăunător pentru sănătate.l Când cumperi un filtru, ai grijă ca acesta să aibă emanații minime de gaze și zero de ozon. Înainte de a cumpăra un purificator de aer este important să verifici modul de schimbare a filtrelor, adică această operațiune să se facă ușor.l Alege un purificator de calitate, care filtrează întâi particulele mari din aer, apoi particulele din ce în ce mai fine. De asemenea, urmărește să aibă un termen de garanție cât mai mare.Unde îl așezi. Pentru a beneficia de toate proprietățile purificatorului de aer este important să îl așezi în camerele cele mai folosite din locuința ta. Camerele mici nu au nevoie de filtre mari, în schimb, camerele mai mari au nevoie de filtre puternice, care să curețe aerul din încăpere.Alte sfaturi: solicită demonstrarea eficienței aparatului; asigură-te că nu este periculos pentru sănătate, adică nu are emisie de ozon (mai ales la cele cu filtre electrostatice, lămpi UV etc); solicită garantarea consumabilelor și prețul acestora, altfel te vei trezi peste un an că a dispărut comerciantul sau prețul consumabilelor s-a triplat; atenție la documentele de proveniență și certificările aparatului; ferește-te de aparate care nu necesită consumabile; filtrele HEPA/ULPA sunt singurele acceptate de lumea medicală pentru un purificator de aer.