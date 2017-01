Cum scapi de mirosul neplăcut al corpului

1

Scapi cu apa si sapun

Evident cu apa si sapun. Numai cand mergi cu mijloacele de transport in comun simti cum inca nu s-a aflat cum afli de mirosul de transpiratie, ca sa nu mai vorbim de unii care nu stiu sa foloseasca hartia igienica. As da lege care sa restrictioneze utilizarea transportului in comun pe motivul lipsei minime de igiena. Nu vorbesc de oamenii strazii. Mai frumos este cand prin hipermarketuri simti cum mirosurile neplacute vin inainte si dupa ele vine cate unul sau una tare mandri dupa fata lor ca se afla acolo. Sapunurile nu mai costa extraordinar de mult. Isi poate permite oricine. Cam asta e solutia sa scapi de mirosuri neplacute.