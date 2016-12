Cum scăpaţi de un preşedinte de bloc străin de problemele locatarilor?

Cum scăpați de un președinte de bloc străin de problemele locatarilor?

De multe ori, președintele ales de proprietari să le reprezinte interesele nu prea știe ce are de făcut și din cauză că nu face parte din asociația respectivă, așa cum obligă legea. Aceeași lege le dă însă dreptul locatarilor să-l dea jos pe președintele „intrus“ și să aleagă o persoană din bloc.Din păcate, nu toți locatarii știu că, spre deosebire de administrator, care poate să aibă orice adresă, pentru a fi ales președinte, persoana trebuie să fie titular al unei proprietăți din bloc și implicit membru al asociației respective de proprietari. Interesant este că cine nu-și îndeplinește atribuțiile, fie că este președinte de bloc, membru în comitetul executiv, administrator, cenzor, funcționar public din primărie, angajat al unei regii sau chiar simplu proprietar, riscă să fie sancționat contravențional cu amenzi de la 500 la 3.000 de lei. E nevoie însă ca locatarii să aibă mai multă inițiativă și interes față de cunoașterea legislației, pentru a ști cum să acționeze într-o situație sau alta.„Președintele asociației habar n-are de problemele noastre. Nici n-are cum, din moment ce omul stă departe de noi, iar când ai nevoie de el, ia-l de unde nu-i. Problema e că atunci când apare se dă mare șef peste noi. Vrem să-l dăm jos, să alegem un om serios, cunoscut, din blocul nostru, dar nu știm cum, că el convoacă adunările generale și nu putem să trecem peste el. Mai am nelămuriri și cu liftul: locuiesc la etajul întâi și aș vrea să știu dacă sunt obligat să plătesc cheltuielile. Președintele spune că toți, de sus până jos, trebuie să plătim liftul. Ar mai fi multe de spus, însă mă opresc aici. Cu respect, Valeriu Dinu”.Adresa de domiciliu, condiția de bază!Bine ar fi ca la alegerea unui președinte, locatarii să se orienteze către un om din aceeași asociație (pentru că așa cere legea!), serios, conștiincios, bun vecin, civilizat, liniștit, priceput și, mai ales, atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui și care analizează temeinic situația atunci când se impune să ia o decizie. Dacă dau greș în această alegere, iar dacă se întâmplă ca președintele ales să nu locuiască în bloc, cu acte în regulă, nu e un capăt de țară, pentru că Legea nr. 230 din 2007 le dă dreptul proprietarilor să-l dea jos.Procedura de înlăturarePentru îndepărtarea de la conducerea unei asociații de proprietari a președintelui, este nevoie de constituirea unui grup de inițiativă care să reprezinte 20 la sută din totalul proprietarilor, al cărui rol este să convoace adunarea generală. Dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari, adică jumătate plus unu, este prezentă personal sau prin reprezentant legal, atunci adunarea generală poate adopta ce hotărâri dorește, inclusiv destituirea președintelui. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea generală va fi suspendată și reconvocată în termen de maximum zece zile de la data primei convocări. La adunarea recon-vocată, dacă există dovada că toți membrii asociației au fost convocați, hotărârile pot fi adoptate indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora. De reținut că hotărârile adunării generale sunt obligatorii și pentru cei care nu au fost prezenți, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației, deci comentariile acestora nu mai contează.Două tipuri de cheltuieli pentru liftPentru clarificarea lucrurilor privind liftul, eternul măr al discordiei între locatari, ing. Nicolae Stan, șeful Compartimentului tehnic din cadrul Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, ne-a explicat că acesta presupune două tipuri de cheltuieli: 1) întreținerea, care este obligatorie prin lege și se plătește lunar, indiferent dacă liftul este utilizat sau nu; 2) energia electrică aferentă funcționării, care se consumă ca urmare a utilizării liftului de către persoanele din bloc. Tocmai de aceea, cei care locuiesc la etajul întâi și nu folosesc liftul pot fi scutiți, însă doar de la plata energiei electrice.