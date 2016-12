Cum scăpaţi de o sancţiune disciplinară la locul de muncă

Cum scăpați de o sancțiune disciplinară la locul de muncă

„La noi la firmă, orice greșeală se plătește cu o sancțiune, avertisment și tot ce urmează, inclusiv tăieri din salariu. Nu mai suport situația, e prea exagerată, se caută nod în papură și mi-am găsit în altă parte. Asta înseamnă că plec și cu tinicheaua asta atârnată de coadă? Am auzit că pedepsele astea se radiază, dar nu am informații clare. În speranța că mă puteți ajuta dumnea-voastră, vă mulțumesc” (A. Voicu).v v vDin fericire, legislația muncii reglemen-tează și astfel de situații. Potrivit expertului în probleme de legislație, Manuela Marcu, asta înseamnă că salariatului sancționat disciplinar i se radiază de drept sancțiunea, în termen de un an de la aplicare, însă numai dacă, în interiorul acestui termen, nu a primit o altă sancțiune. De reținut că radierea nu înseamnă și anularea sancțiunii, adică nu dă dreptul salariatului să-și recupereze banii reținuți din salariu. Ceea ce a urmărit legiuitorul prin radierea unor sancțiuni anterioare este de a-l determina pe angajat să înțeleagă că devine protejat de lege numai în condițiile în care percepe într-un sens pozitiv mesajul respectivei sancțiuni. De asemenea, această posibilitate îi dă șansa angajatului să nu acumuleze, în dosarul disciplinar, alte și alte sancțiuni din cauza încălcării regulilor stabilite de angajatorul său.EfecteSalariatul care, la un moment dat, a avut ghinionul să fie pedepsit de angajator, trebuie să știe că pentru a-și produce efectele, radierea acelei sancțiuni trebuie să fie transmisă prin decizie scrisă emisă de angajator (pe care ar fi bine s-o păstreze). Așadar, decizia de radiere atașată dosarului de personal al salariatului sancționat reprezintă o formă de… reabilitare a acestuia. De reținut că dispozițiile legale nu se aplică în cazul desfacerii disciplinare a contractelor individuale de muncă.