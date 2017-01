Cum scăpaţi de corvoada curăţeniei de Crăciun şi pe câţi bani

Cum scăpați de corvoada curățeniei de Crăciun și pe câți bani

Tarifele standard ale firmelor profesionale de curățenie suportă modificări în funcție de situația din teren. Iar față de anul trecut, pornesc de la sume mai mici.Oricât de subțiri le-ar fi bugetele, multe gospodine pun bani de-o parte, numai pentru a-și oferi privilegiul întâmpinării Crăciunului și al Anului Nou cu casa lună. Știm cu toții, curățenia generală într-un apartament sau casă nu poate fi tăiată de pe lista obligațiilor de sărbători, oricât de mare ar fi corvoada. Pentru cei care nu au timp sau forță să-și facă singuri curățenie generală în toată casa, există firmele specializate. Întrebarea este cât de mari sunt prețurile în acest an.„Dacă ar fi după mine – am probleme cu coloana, aș face abonament pe tot anul la o firmă de curățenie. Dar e cam scump și nu-mi permit. Firmele astea nu au oferte de Crăciun? Sau bagă taxe în plus și profită… că fără curățenie generală, nu se poate de sărbători în nicio casă de om?”. (Liliana Andrei).„Prin casă, mă descurc, o să fac și eu cât pot, că n-am atâția bani. Dar cu covoarele e mai greu și n-aș vrea să întâmpin Anul Nou cu ele murdare. Mai spală cineva covoare, iarna, în orașul ăsta?”. (Amalia Suciu).Prețuri mai miciÎn principiu, firmele constănțene au cam aceleași tarife, însă, față de anul trecut, prețul de pornire este mai mic. Potrivit reprezentanților firmelor contactate, dacă pentru curățenia generală din 2013, prețul de pornire pentru un apartament cu 2 camere era de 300 de lei, în acest an, este de 250 de lei. Pentru a face lună un apartament cu 3 camere, prețul de pornire, în acest an, este de 350 de lei, față de 400 în 2013, iar tarifele pentru un apartament cu 4 camere sunt cuprinse între 400 și 500 de lei. Însă, aceștia au ținut să precizeze că tarifele-standard nu sunt bătute în cuie, în sensul că se pot duce în sus ori în jos, în funcție de mai multe criterii, iar cele care primează sunt gradul de murdărie, care poate modifica mult prețurile, dar și suprafața spațiului. De exemplu, reprezentantul firmei „Ecoprestakasa.ro” din Constanța, ne-a spus că prețurile sunt mult mai mici dacă se fac abonamente, iar în lipsa acestora, sunt negociabile, în funcție de gradul de murdărie, de mărimea suprafețelor, de numărul balcoanelor. În plus, clienții trebuie să știe că și detergenții, soluțiile, consumabilele sunt asigurate tot de către firma de curățenie, indiferent de suprafață.Curățenie după RevelionCei care organizează Revelionul sau alte petreceri la domiciliu pot apela, de asemenea, la serviciile firmelor de curățenie, cu condiția de a face o comandă în zilele următoare.Spălarea covoarelorÎntr-adevăr, ni s-a confirmat că în cadrul curățeniei generale, firmele specializate curăță covoarele pe loc. Însă, cei care doresc să-și spele covoarele, au această posibilitate, apelând la firmele specializate în acest serviciu. De exemplu, administratorul firmei R-Clean, din Constanța, ne-a spus că firma pe care o reprezintă primește asemenea comenzi indiferent de anotimp, întrucât dotările cu utilaje și produse de curățenie de ultimă generație, dar și cu personal calificat, permit și uscarea lor rapidă. Chiar dacă solicitările s-au triplat în această perioadă, având în vedere faptul că un covor poate fi spălat și uscat în numai 12 ore, se primesc în continuare solicitări. Prețul este de 7 lei/mp, transportul fiind gratuit. Comenzi se primesc și pentru zonele limitrofe ale Constanței. Dacă valoarea comenzii este de peste 100 de lei, transportul este gratuit, iar în cazul comenzilor mai mici, se plătește o taxă de transport de 20 de lei.Servicii pentru firmeȘi persoanele juridice pot face comenzi pentru curățenie generală. Administratorul firmei Ro-Clean ne-a spus că un număr mare de firme, chiar dacă nu apelează la servicii profesio-nale de curățenie în timpul anului, alocă buget special pentru curățenia de sărbători. Este vorba de spații comer-ciale, sedii de firme, spații de birouri, show-room-uri, hale de producție etc. Iar prețurile oscilează între 4 și 8 lei pe mp, de la caz la caz. De asemenea, firmele specializate execută lucrări de igienizare și după constructor, dar și lucrări de întreținere (cu posibilitatea unor abonamente). Ca o noutate, clienții pot închiria „cu ora” personal de curățenie numai pentru lucrările mai grele, dacă nu-și permit să achite costurile pentru igienizarea întregii locuințe.