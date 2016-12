Cum să ţineţi în frâu nervii daţi în clocot

Psihologul te ajută

Cum să țineți în frâu nervii dați în clocot

În stările de furie, modul cel mai sănătos de a ține sub control nervii dați în clocot este exprimarea nevoilor proprii cu franchețe, fără a jigni în stânga și-n dreapta. De exemplu, tinerii care reacționează rapid și cu mânie la stres sunt de cinci ori mai expuși la un atac de cord decât ceilalți, chiar dacă nu au antecedente de acest fel în familie.Din păcate, puțini oameni se străduiesc să aibă un nivel bun de autocontrol al propriilor emoții. În general, la nervi, oamenii aruncă în stânga și-n dreapta cu tot felul de acuze și invective, a căror intensitate crește, ducând la răbufniri furioase sau scandaluri în toată regula, fie acasă, fie la locul de muncă sau în alte împrejurări, pe principiul: „Îți arăt eu război, dacă asta vrei!”. Potrivit psiho-logului Speranța Băcana, exact acesta este momentul de descărcare, când se fac tot felul de gesturi necugetate, șocante: „Unii sparg tot ce le stă în cale, trântesc uși, alții își rup hainele de pe ei. Cât despre limbaj, supremația o au cuvintele grele. Este o falsă idee că temperamentul individului este principalul motiv. În realitate, de vină sunt raționamenele incorecte, deformate într-o situație de conflict”.Tinerii, unul mai nervos ca altul!Dacă în unele situații poate avea justificare, când picătura a umplut paharul, furia poate depăși limita controlabilă. Se spune că, în ge-neral, răbufnirile nervoase apar în relația de cuplu, însă acestea sunt prezente și la serviciu sau în alte comunități, după cum reiese și din situația relatată de mama unei tinere studente, în vârstă de 20 de ani: „Nu suntem din Constanța și cu mare greutate am găsit un loc în căminul studențesc, numai că fata mea vrea să-i închiriem o cameră oriunde, numai să stea singură. Problema e că îi sare țandăra din orice, dar nici colegele nu rămân datoare… Doar vreo două sunt un pic mai controlate. Am asistat și eu la o ceartă, a trebuit s-o duc la Urgență, avea un puls… au apucat-o și durerile de stomac. Știe foarte bine că nu ne permitem să plătim chirie. Poate ne ajută psihologul cu niște sfaturi. Nu de alta, dar o să se îmbolnăvească, avem o cunoștință care a făcut infarct la 32 de ani!”.Furia poate fi dăunătoareDeși poate părea curios, psihologul Speranța Băcana ne-a confirmat că tinerii care reacțio-nează rapid și cu mânie la stres sunt cei mai expuși unui atac de cord, deci furia poate fi dăunătoare. Și când mânia rămâne o forță și e ținută în interior pot apărea consecințe serioase, precum deprimarea. În plus, neexprimată, mânia poate duce la expresivitate pasivă, care indirect îi afectează și pe ceilalți. Totuși, dacă v-ați obișnuit să țineți în interior furia, exprimarea poate fi o alegere mai bună. În concluzie, exprimarea propriilor nevoi cu claritate, fără a-i jigni pe ceilalți, este modul sănătos de a vă descurca cu furia.Ce-i de făcut?Iată câteva strategii pentru a depăși furia: l repetarea în gând a unor cuvinte precum „calmea-ză-te!“ l dacă sunteți antrenat într-o discuție și simțiți că vă pier-deți răbdarea, încetiniți-vă ritmul și gândiți-vă la ceea ce spuneți, ascultați-i și pe ceilalți, pentru a vă oferi șansa unui răspuns ales cu grijă, care să nu deranjeze. La fel de benefice sunt și tehnicile de respirație adâncă, precum medi-tația, exercițiile de yoga, dar și imaginarea unei experiențe plă-cute, relaxante, care, pentru con-stănțeni, ar putea fi, de exemplu, o plimbare pe malul mării.Umorul, factor-cheieSe spune că veselia ajută la exprimarea propriilor sentimente. Dacă se întâmplă ca o persoană să vă înfurie, încercați să v-o imaginați în situații haioase și sigur veți depăși momentul, recâștigându-vă buna dispoziție. Totul este să vreți, dar și să știți cum să vă controlați pentru a vă stăpâni furia, care, lăsată în voia sorții, se întoarce ca un bumerang tot asupra sănătății dumneavoastră.