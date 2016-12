Cum să-ţi pui la… colţ cumnata intrigantă

Psihologul te ajută

Cum să-ți pui la… colț cumnata intrigantă

Dacă ai parte de o cumnată care își bagă nasul peste tot și se va lupta cu tine pentru a recâștiga supremația în inima fratelui mult iubit, cu o atitudine pozitivă și multă diplomație, o poți pune, elegant, la punct.Orice partener își dorește atenția totală a celuilalt, rivalii, fie și rude, neavând loc în această ecuație. Tocmai de aceea, partenerul care, de-a lungul anilor, a reușit să mențină o relație foarte bună și strânsă cu o soră sau cu un frate, va trebui să facă mari eforturi pentru a gestiona prioritățile cuplului în așa fel încât să nu apară conflicte de familie. Pe de altă parte, mai pot interveni și părinții, care, pe principiul că sângele apă nu se face, pun nevoile propriilor copii înaintea nevoilor nurorilor sau ginerilor. Așa se face că, dintotdeauna, problemele dintre cumnați au născut controverse atât de mari, încât multe despărțiri li se datorează. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția astăzi o tânără cititoare, disperată că din pricina unei cumnate acaparatoare, geloase și intrigante, în fața căreia soțul cedează fără argumente, și-ar putea pierde căsnicia:„Sunt căsătorită de câteva luni și simt că deja mă lasă nervii. Cred că am și eu partea mea de vină din cauză că, în cei trei ani de relație cu soțul meu, i-am permis multe surorii lui. Sincer, m-am bucurat că au o relație așa de apropiată, pentru că eu nu am mai văzut frați atât de uniți ca ei. Problema e că nici soțul, nici părinții lui nu concepeau ca noi să plecăm undeva singuri, fără cumnățica, doar e femeie divorțată și suferă după fostul. Practic, era în programul nostru peste tot, în concedii, în ieșiri de week-end. Am crezut că după ce ne căsătorim, o să ne mai lase loc să respirăm și noi. Acum nu-mi controlează numai programul, ci și pe ce dau banii munciți de frati-su, ca și când eu dorm în front! Soțul spune că n-are ce să facă, poate se mărită și scăpăm… Eu nu zic să fim dezbinați, știu că sângele apă nu se face, dar nici să mă sufoce sora lui răutăcioasă nu mai suport. Avem idei total diferite, gusturi diferite, iar când mergem împreună, face numai gafe, se lasă cu mutre acre… Plus că nimeni din anturaj n-o suportă, la cât e de răutăcioasă. Din cauză că am îndrăznit să mergem la bulgari fără ea, într-un week-end, toată familia a luat foc. Nu-mi face scene soțul și am ajuns să mă ia cumnata la rost, din intrusă nu mă scoate!”.Ce-i de făcutPsihologul Speranța Băcana este de părere că situații atât de delicate pot fi rezolvate cu diplomație, și nu răspunzând cu aceeași monedă. Asta înseamnă că un comportament normal, civilizat, apropiat, în măsură să lase impresia unui om bun în ochii soțului și mai ales ai părinților, nu vor da nimănui de bănuit că cele două nu prea se au la inimă. În felul acesta, nici soțul nu va mai fi nevoit să se împartă veșnic între soție și propria soră. Procedând astfel, chiar cumnata acaparatoare și geloasă că o străină i-a clătinat locul din inima fratelui iubit se va simți jenată dacă va continua cu răutățile. Iar dacă o va face, atunci familia va fi obligată să accepte că vina pentru atmosfera din familie este a ei, nicidecum a „intrusei”. „Nu este nicio exagerare, viața într-o familie are nevoie de o abordare strategică a problemelor care intervin, fie între cumnați, între soți, între copii și părinți. Dacă abordările nu sunt inteligente, va ieși urât. Cât privește relațiile dintre cumnate, cine va fi mai diplomată și va reuși să-și creeze o imagine mai bună în ochii familiei, va reuși să demaște răutatea celeilalte” - arată psihologul, care admite că invidia și răutatea cumnatelor pot transforma relația într-un calvar și, în loc de concluzie, a ținut să-l citeze pe Tracy Vaillancourt, profesor de psihologie la Universitatea din Ottawa și autor al unui studiu privind animozitățile dintre femei: „Femeile concurează între ele și o pot face cu înverșunare. De obicei, o fac prin forme indirecte de agresivitate… și, adesea, motivele… nu sunt detectate, dar cu toate acestea pot cauza mult rău celeilalte persoane”.