Cum să-ţi faci casa lună rapid

Cum să-ți faci casa lună rapid

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, orice gospodină își dorește să aibă casa lună de Crăciun, fără să apeleze la o firmă de profil. Acest lucru este posibil în timp cât mai scurt dacă alegeți acea ccategorie de produse care curăță bine și rapid. Potrivit specialiștilor în materie, puteți folosi atât produse universale de curățare (care pot fi folosite pe toate suprafețele și care sunt mai economice) cât și produse specializate (pentru suprafețe mai speciale care necesită o curățare și o îngrijire deosebită).Curățarea covorului. Această operațiune se poate face și… pe loc, aspirând mai întâi covorul, apoi folosind un șampon special de curățare (și nu detergent de rufe cu oțet, pentru că acesta nu curăță în profunzime și favorizează depunerea rapidă a murdăriei). Șamponul se diluează în apă, iar spuma formată se întinde pe covor cu ajutorul unui burete (de evitat udarea în exces a covorului!). La sfârșit, aspirați pentru îndepărtarea tuturor reziduurilor. În cazul în care covorul e pătat, e bine să folosiți un pulverizator pentru scoaterea petelor din covoare. De asemenea, pentru eliminarea mirosurilor neplăcute din covor (de mâncare, fum de țigară, inclusiv cele lăsate de animalele de companie), e bine să folosiți șamponul de covoare cu tehnologia “Odour Control”.Curățenie în camera copiilor. Simpla curățare nu este suficientă în casele unde există copii mici, în astfel de locuri fiind nevoie și de dezinfectare, adică eliminarea bacteriilor, virusurilor și a mucegaiurilor, în timp ce simpla curățare presupune doar înlăturarea murdăriei. Trebuie dezinfectate în special acele suprafețe / obiecte cu care copiii intră în contact: olița, cădița, jucăriile, tastatura, parchetul etc. Deoarece copiii pot dezvolta cu ușurință alergii, se recomandă produsele dezinfectante care nu conțin clor.Parchetul are nevoie de o îngrijire specială, deci e bine să folosiți detergent pentru parchet cu ulei de măsline, pentru curățare și păstrarea calităților naturale ale lemnului.Faianța din bucătărie are nevoie de produse specializate și cu acțiune antibacteriană (lichid pulverizator), care dizolvă grăsimea rapid, fără multă muncă.Toaleta are nevoie de o curățenie completă, așa că folosiți din plin dezinfectant gel pentru curățare și dezinfectare (se recomandă evitarea produselor care conțin clor) și săpun solid pentru curățarea toaletei. Pentru un parfum intens, puteți folosi un săpun cu inserție de gel, care parfumează nu doar toaleta, ci și întreaga baie. Atenție: produsele care colorează apa oferă un aspect plăcut în toaletă, dar nu dezinfectează!