Cum să te fereşti de ţepele imobiliare

Cum să te ferești de țepele imobiliare

Cu atât mai mult cu cât piața imobiliară este în regres, tentația unora de a plăti un comision mai mic pentru o tranzacție este mare. Iar de aici și până la o colaborare cu un agent fals este un pas foarte mic. Chiar agenții imobiliari cu care am discutat ne-au confirmat că și după ce sunt contactați, unii clienți caută tot felul de tertipuri, doar-doar vor reuși să ia legătura cu proprietarii, în ideea de a scăpa de cheltuiala privind comisionul. De asemenea, expe-riența le-a demonstrat că există persoane care pretind că aparțin de o agenție profesionistă și că pot ajuta la semnarea unei tranzacții contra unui tarif mult mai mic decât cele practicate în piață. În realitate, falsul agent nu este mai mult decât o simplă persoană care a găsit niște anunțuri în presă și vrea să facă bani ușor de pe urma lor. Adeseori nu știe mersul legal al unei tranzacții, nu poate ajuta clienții cu o consiliere pertinentă, insistă ca actele să nu fie făcute prin notar, ci la sediul agenției, invitând clientul într-un sediu fictiv și, în cele mai rele cazuri, poate face parte din structuri de furt imobiliar.„Știu să aburească oamenii!“Că așa stau lucrurile a dorit să atragă atenția astăzi o cititoare din Medgidia, care a insistat să-i păstrăm, deocamdată, anonimatul, din motive per-sonale: „Soțul meu e plecat la muncă departe de țară, avem un copil care se apropie de ma-jorat și mi-a dat mână liberă să cumpăr un apar-tament bun în Constanța. Lo-cuind în Medgi-dia, am dat un anunț prin ziare și am cerut să nu fiu contac-tată de agenții. M-au sunat nu-mai doi proprie-tari, nu mi-a con-venit oferta. În rest, m-au înnebunit telefoanele agenților. Toți îmi cereau comision 2 la sută, numai unul s-a oferit să-mi ia 1,2 la sută. Mi s-a părut tentant și ne-am întâlnit chiar la apartamentul de vânzare. Nu mi-a plăcut, dar mi-a găsit altul mai bun în două zile. De unde să știu eu că nu e un agent adevărat?” – ne-a povestit femeia, care a început să fie circumspectă când a văzut că agentul a invitat-o să facă precontractul în biroul unui magazin alimentar, nu la un notar, cum se înțeleseseră, asigurând-o că el este patronul. Deși proprietarul n-a fost prezent, femeia, necunos-când procedura, a acceptat să plătească jumătate din comision, printr-un act de mână, urmând ca diferența s-o achite la perfectarea contractului prin notariat. Din păcate, agentul nu s-a mai prezentat la notarul ales pentru perfectarea tranzacției nici până în ziua de azi și nici la telefon nu mai răspunde. Femeia a vrut să dea totul pe mâna poliției, însă după o discuție purtată la telefon cu soțul său, acesta a convins-o să renunțe, temându-se de siguranța familiei sale. Totuși, a dorit să atragă atenția și altora să fie atenți dacă au de-a face cu agenți care au comisioane sub tariful pieței: „Când se întoarce soțul, tot o să facem reclamație la poliție, nu lăsăm așa!”De unde vin problemeleCa unul care practică această meserie cu multă pasiune de mulți ani, D. Aris ne-a spus că, în realitate, cea mai mare problemă constă în aceea că nu toți clienții și proprietarii știu ce să le ceară agenților imobiliari. Or, acesta este principalul motiv care duce la confuzii, iar când actele unei case ajung pe mâna cui nu trebuie, riscurile sunt enorme. În plus, bărbatul a precizat că un agent profesionist care lucrează printr-o agenție nu are nicio problemă să meargă la notar, chiar și pentru precontract, dacă asta este dorința clientului: „Să nu ne mai mirăm de ce, de-a lungul anilor, atâtea și atâtea acte de proprietate, cu cheile casei cu tot au ajuns pe mâna rechinilor imobiliari. Când, de dragul unui comision mai mic, ai acceptat să colaborezi cu un agent fals, pierderea locuinței rămâne, de departe, cel mai mare risc!”. În ciuda acestor riscuri, mulți români preferă să meargă pe varianta ieftină. Iar dacă totuși o fac, măcar să-și ia niște măsuri de precauție și să facă orice demers prin notariat, pentru a nu cădea în plasa escrocilor.