Cum să te dotezi cu o armă letală

„Aș vrea să am în casă o armă letală. Mi s-a spus că n-am acest drept dacă nu urmez nu știu ce curs de specializare. Dar eu nu vreau să merg la luptă sau să mă înrolez în armată, îmi trebuie arma pentru legitimă apărare. Plus că se duce vorba, iar hoții sunt primii care știu cine are armă! Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns, M. A.”v v vÎn vederea autorizării procurării armelor letale, potrivit reglementărilor în vigoare, cetățenii români sau străinii cu domiciliul ori reședința în România, trebuie să depună actele necesare la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reședința.Dosarul nu va fi însă în regulă dacă nu va conține și un certificat medical. Și nu unul eliberat de medicul de familie, ci de o unitate sanitară specializată, cu cel mult șase luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, purta și folosi arme și muniții letale și că solicitantul este apt să dețină astfel de arme și muniții.Un alt document fără de care nu se poate obține o armă letală este și certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens.