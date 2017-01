Cum să scapi rapid de durerile în gât

Sâmbătă, 06 Februarie 2010

Fie că apar din cauza unei amigdalite sau a unui simplu guturai, durerile de gât pot fi foarte sâcâitoare. Specialiștii recomandă câteva remedii care te pot scoate din impas: Gargară cu busuioc Busuiocul, salvia și cimbrul sunt câteva plante care ameliorează rapid durerile de gât cauzate de răceală ori de gripă. Poți prepara din ele ceaiuri cu care să faci gargară de mai multe ori pe zi, timp de patru zile. La 200 ml de apă fiartă adaugă o linguriță de frunze de busuioc. Lasă la infuzat două minute și fă gargară când ceaiul s-a mai răcit. Coaja de stejar are rol antiinflamator Pentru durerile de gât cauzate de inflamația amigdalelor, este foarte eficientă infuzia din scoarță de stejar, întrucât are proprietăți astringente și antiinflamatorii. Toarnă peste două lingurițe de coajă de stejar 300 ml apă clocotită și acoperă cu un capac timp de două minute. Pe timpul nopții, aplică pe gât o compresă caldă cu această infuzie. Propolis și miere, cu efect cicatrizant Dacă nu ești alergic la propolis, îl poți folosi cu succes ca remediu rapid împotriva durerilor de gât. Are efect cicatrizant și dezinfectant. Poți lua, de trei-patru ori pe zi, câte o bobiță de propolis sau poți face un amestec dintr-o linguriță de propolis, o lingură de miere și una cu suc de lămâie.