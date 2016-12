Cum să rupi contractul cu arendaşul fără scandal

Cum să rupi contractul cu arendașul fără scandal

Indiferent de modalitatea prin care se reziliază contractul de arendare, motivele invocate de ambele părți trebuie să fie importante sau repetate.Cu toate că, de regulă, asupra relației dintre arendași și arendatori, cei din urmă sunt mai vocali, exprimându-și pe toate căile posibile nemulțumirile când nu le sunt respectate drepturile, la rândul lor, și arendașii pot reacționa dacă sunt nemulțumiți de relația cu proprietarul. Or, această posibilitate este privită de arendatori ca un fel de „șantaj” din partea arendașilor, pentru a le „închide gura”. Cel puțin aceasta este concluzia la care au ajuns mai mulți proprietari de terenuri agricole: „Suntem mai mulți proprietari care nu avem curaj să schimbă arendașul, cu toate că suntem nemulțumiți de bani. Ne-a șantajat tot timpul că nu avem motive ca să-l dăm în judecată, că recolta a fost slabă și legea e de partea lui, că tribunalul o să ne respingă acțiunea pentru prostiile noastre… iar dacă nu ne potolim, ne dă el în judecată, pentru șicanare și ame-nințări. Chipurile, tot noi suntem vinovați că nu-l lăsăm să-și facă treaba liniștit. Cel mai tare suntem deranjați că ne-a plătit arenda numai pe un hectar, ca să ne închidă gura, iar diferența n-am primit-o nici acum. El se scuză că legea îi dă dreptul să întârzie plata. Avem vreo șansă ca să rupem contractul cu el fără să ne judecăm, că omul e uns cu toate alifiile? (Valeriu Ion).„Arendașul nostru a plecat din țară, după ce a strâns recolta. Mai avem de recuperat niște bani, la telefon răspunde nevastă-sa, spune să stăm liniștiți, că ne plătește când se întoarce și că are cine să ne lucreze pământurile. Dacă ne spunea cine e persoana care-i ține locul, era o treabă, dar ea o tot dă cotită… Mare lucru ca la toamnă să nu ne dea niciun ban!” – ni s-au plâns doi vârstnici, care ne-au mărturisit că banii din arendă sunt rezervați, în primul rând, procurării unor „medicamente scumpe”, de care au nevoie lună de lună.Aplanarea conflictuluiCa orice contract, și cel de arendă are niște clauze clare privind rezilierea înainte de termen. Însă, potrivit avocatului Aurel Glăvan, indiferent de modalitatea prin care arendatorii se gândesc să desființeze contractul de aren-dă, pentru reușita demersului este nevoie de motive temeinice și reale, importante, esențiale pentru scopul contractului. De aceea, le recomandă arendatorilor să nu semneze contractul înainte de a avea convingerea că îi înțeleg toate clauzele. Iar dacă sunt convinși că le sunt afectate interesele, să-l convoace pe arendaș la cabinetul unui mediator, pentru a încerca detensionarea situației.Condiții pentru ambele părțiDe precizat că orice tip de contract poate fi reziliat înainte de termen, în anumite condiții. Cât privește desființarea contractului de arendă din cauza recoltei slabe, A. Glăvan atrage atenția că acesta nu este un motiv care să dea dreptul rezilierii contractului: „Dimpotrivă, în asemenea situații, evident, dovedite, pierderea este suportată proporțional și nu dă niciuneia dintre părți dreptul la acțiune în despăgubire împotriva celeilalte”. Însă, arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului dacă arendașul nu a achitat plata pentru arendă în decursul a trei luni de la data expirării termenului prevăzut în contract sau a încheiat un contract de subarendă fără consimțământul arendatorului, alte două aspecte invocate de cititorii noștri.Pe de altă parte, și arendașul, la rândul lui, poate rezilia contractul de arendă, tot fără scandal, în anumite situații, printrecare se numără și cele în care survin alte circumstanțe care fac imposibilă executarea pe mai departe a contractului. Însă, el trebuie să-i aducă la cunoștință arendatorului noua situație, nicidecum să procedeze la subarendare, căci acesta din urmă este un motiv care dă dreptul arendatorului să ceară imediat ruperea contractului.