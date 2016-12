Cum să puneţi de-o afacere… în garaj

Cum să puneți de-o afacere… în garaj

Specialiștii sunt de părere că o ciupercărie poate fi, oricând, o afacere familială de succes, aceasta putând fi desfășurată chiar și într-un garaj. În plus, este ușor de pus de picioare mai ales de către cei care locuiesc la curte, pentru că nu este nevoie de cine știe ce spațiu mare sau sofisticat. Astfel, după cum ne-a explicat ing. Aurel Bârsănescu, ciupercile cresc și se dezvoltă foarte bine într-un spațiu închis. Ca, de exemplu, în garaj, în grajd, în seră, șopron, magazine, deposit, subsol sau într-o clădire veche.Exclus spațiul locuibil. Atenție, nu se recomandă creșterea ciupercilor într-un spațiu locuibil, deoarece sporii emanați de ciuperci sunt dăunători plămânilor, cauzând probleme de respirație. Cel mai vine ar fi ca spațiul în care sunt crescute ciupercile să fie dotat cu ventilatoare plasate la nivelul culturii. Altfel, se vor asigura mici ferestre. De asemenea, ar trebui să aveți acces la o sursă de apă în interiorul încăperii sau în apropiere, iar încăperea să poată fi dezinfectată termic sau chimic în mod periodic.Izolare termică perfectă. De asemenea, locul ales ar trebui să fie dotat cu o izolare termică ridicată, care să nu permită variații de temperatură mai mari de 2-3 grade Celsius între zi și noapte. Pentru o bună izolare termică, asigurați-vă că aveți fie perne de aer între plafon și acoperiș, fie o cameră tampon la intrare, fie tapetați pe exterior cu un strat izolator de polistiren, vată minerală sau un strat de paie sau trestie. Aceste metode de izolare asigură un ciclu, maxim două cicluri de ciuperci pe an. Pentru o producție de trei cicluri pe an ar trebui să asigurați o ventilare permanentă cu aer cald. Dacă aveți ventilatoare cu aer cald, construiți niște tampoane din tifon cu un strat un centimetru de vată înăuntru tifonului care vor fi plasate în fața ventilatorului pentru a reține sporii de miceliu. Tampoanele ar trebui să fie schimbate o dată pe lună.