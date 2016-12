Cum să pui pe picioare ficatul bolnav

Ştire online publicată Joi, 08 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii atrag atenția că ficatul are și dușmani de temut, care-i afectează la modul cel mai serios buna funcționare. Iată numai câțiva dintre aceștia: alimentația nesănătoasă, stresul, oboseala, excesul de alcool. Pentru a-i contracara, specialiștii Sănătate.ro recomandă câteva leacuri simple, dar foarte eficiente:Sunătoarea, cea mai fidelă protectoare a ficatului. În compoziția plantei au fost identificați 15 compuși, printre care acidul valerianic, saponine, colină, rutină, uleiul volatil, care atribuie sunătoarei puteri vindecătoare pentru un număr impresionant de boli pe care le tratează. Planta acționează ca sedativ, antiseptic, cicatrizant, antiinflamator hepatic și intestinal, antibiotic, revigorant și ca remineralizant. Pentru hepatita cronică și acută, sunătoarea este de un real folos, deoarece protejează ficatul de procesele distructive. În această afecțiune se recomandă infuzia de sunătoare, câte un litru pe zi, în cure de câte patru săptămâni, urmate de o pauză de trei săptămâni. Cura cu tinctură de sunătoare are efecte antiinflamatoare, antiseptice și astringente în toate afecțiunile hepatice. Se iau câte zece picături de trei ori pe zi, un interval de trei săptămâni pe lună.Decocturi și infuzii. Administrate sub formă de infuzii, de decocturi sau amestecate cu miere, plante medicinale precum rostopasca, fructele de armurariu, isopul și sunătoarea atenuează disconfortul dat de oboseala permanentă, de stările de greață și refac celula hepatică.Datorită efectelor tonice și de drenare, rostopasca stimulează regenerarea celulelor hepatice. În același timp, planta funcționează și ca un foarte bun antiviral, fapt care o recomandă în hepatitele virale, sub formă de infuzie, de pulbere sau de tinctură. Prin efectul de drenare, tratamentul cu rostopască acționează la fel de bine și în afecțiunile biliare, fie că este vorba de dischinezii biliare sau de inflamații ale vezicii biliare. Ceaiul se prepară dintr-o jumătate de linguriță de plantă și din 250 ml de apă clocotită, care se lasă la infuzat 15 minute. Se consumă câte două linguri de infuzie din trei în trei ore. Pentru ca leacul să aibă o eficiență sporită, în timpul tratamentului trebuie să se evite consumul alimentelor care se digeră greu, cum ar fi: grăsimile, carnea de porc, prăjelile și băuturile acidulate sau cele alcoolice.