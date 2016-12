Cum să pui la punct mirosul de transpiraţie!

Cum să pui la punct mirosul de transpirație!

Ştire online publicată Miercuri, 30 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ori de câte ori bem sau mâncăm ceva rece, tendința organismului este să-și crească temperatura, scopul fiind acela de a contracara frigul interior la care este brusc expus. Potrivit prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, corpul uman funcționează la o temperatură de 36,5 de grade C. Temperatura centrală este dezechilibrată când se consumă ceva rece, iar organismul luptă pentru a readuce acel echilibrul termic normal. Deci, va produce mult mai multă căldură. Acesta este motivul pentru care este recomandat ca nu doar vara, ci și în orice perioadă a anului, să consumăm lichide calde, care stimulează organismul ­să-și coboare temperatura, protejându-se astfel de transpirația excesivă.Din păcate, transpirația - un fenomen normal pentru organism, chiar dacă poate cauza neplăceri în ceea ce privește mirosul și aspectul hainelor umezite la subraț, nu poate fi împiedicată. Tot ce putem este să prevenim mirosul neplăcut, care nu face plăcere nimănui.Transpirația nu are miros! Trebuie știut de la bun început faptul că transpirația nu are miros. Nu e vorba decât despre lichide care sunt eliminate de organism și în componența cărora se regăsesc săruri și minerale. Însă, la suprafața pielii există multe bacterii care se înmulțesc într-un ritm extrem de rapid, ele fiind principala cauză pentru care transpirația miroase neplăcut. De aceea, igiena este primordială.Mănâncă fructe și legume. Specialiștii în nutriție re­comandă consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi, dar și consumul a cât mai multor fructe și legume. Acestea ajută organismul în procesul său de detoxifiere și la eliminarea toxinelor din organism. Și, nu în ultimul rând, îl hidratează.Nu consuma alcool, țigări și dulciuri. Dacă transpiri prea mult e bine să renunți pe cât poți la ­alcool, cafea, țigări și dulciuri. Substanțele chimice care se regăsesc în compoziția acestora blochează circulația sângelui, determinând corpul să transpire.