Cum să păstrezi leacurile naturale în propria cămară

Ştire online publicată Joi, 24 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pregătită din timp, cămara cu leacuri poate deveni o adevărată farmacie verde pentru afecțiunile specifice iernii, și nu numai. Click.ro ne arată care sunt condițiile prilenice pentru păstrarea plantelor medicinale.Pentru a putea beneficia pe deplin de proprietățile terapeutice ale plantelor conferite de substanțele active, ele trebuie culese, uscate și păstrate în anumite condiții. În timp ce plantele trebuie culese dimineața devreme, pentru a beneficia de un conținut mai mare de substanțe active, scoarța de copac, de pildă, se colectează primăvara, iar rădăcinile plantelor toamna târziu, după ofilirea părților aeriene. Pentru a avea efecte terapeutice maxime, semințele plantelor trebuie recoltate înainte de a se usca, iar fructele (de exemplu porumbele, afinele, cătina), când sunt coapte, pentru că în acest stadiu conțin cea mai mare cantitate de vitamine.Păstrează plantele în încăperi aerisite. Lumina și căldura sunt principalii „inamici” când vine vorba de păstrarea unui cantități cât mai mari din substanțele active ale plantelor. Conform fitoterapeuților, plantele trebuie depozitate într-un loc răcoros, cum ar fi cămările sau dulapurile aflate departe de orice sursă de căldură.Temperaturile ridicate duc la evaporarea uleiurilor esențiale din plantă, ceea ce face ca acestea să-și piardă eficiența. La fel ca și căldura, umiditatea ridicată favorizează mucegăirea lor, în timp ce lumina poate face ca unele substanțe din plante să devină toxice pentru om. Important este ca uscarea lor să se facă natural, în încăperi aerisite și curate, iar procesul să nu dureze mai mult de 4-7 zile pentru plante și 20-30 de zile pentru rădăcini sau scoarța de copac.Alege pungile de hârtie sau săculeții de pânză. După uscare, cea mai bună metodă de a păstra plantele este în pungi de hârtie de culoare închisă (împiedică pătrunderea razelor soarelu) sau în săculeți de pânză ori în cutii de carton. Evită pe cât posibil ambalajele din material plastic deoarece plantele nu-și păstrează la fel de eficient substanțele active.O bună modalitate de a păstra plantele mai voluminoase, precum mărarul, cimbrul, leușteanul, sunătoarea, levănțica sau rozmarinul, este de a le prinde sub formă de buchet și de a le agăța (coada în sus, buchetul în jos) la înălțime. Pentru a nu încurca plantele, indicat este să se pună etichete cu numele fiecăreia și anul uscării pe recipientul în care sunt puse. Trucul este cu atât mai util persoanelor care obișnuiesc să păstreze plantele de la un an la altul.Fructele medicinale se usucă la soare. În timp ce anumite plante se pot păstra în săculeți de tifon sau pungi de hârtie, fructele se conservă foarte bine pentru perioada iernii dacă sunt deshidratate. Pentru infuzii, macerate, sucuri sau tincturi, fructele se usucă la soare, pe o coală de hârtie curată. Uscate, fructele deshidratate au o valoare energetică de 3-5 ori mai mare decât cele crude. În plus, prin deshidratare nu se pierd substanțele lor active. O parte dintre remediile oferite de natură, precum cătina, se pot păstra bine dacă este congelată. Prin congelare, fructele își păstrează în special culoarea și calitățile nutritive. Important este ca fructele să fie decongelate ușor și să fie consumate imediat.