Cum să păstrezi corect alimentele în frigider

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii în nutriție spun că menținerea prospețimii produselor este în strânsă legătură cu modul în care așezi alimentele în frigider. Iată ce recomandă ei pentru păstrarea corectă a produselor în aparatele frigorifice!Peștele e bine să-l păstrezi pe raftul de jos, ambalat în folie alimentară sau staniol, la o temperatură între zero grade și 2 grade, cu o umiditate de 85%. Astfel, acesta nu se va scurge peste alte alimente.Carnea trebuie pusă pe raftul de jos, ambalată în folie alimentară sau staniol, la o temperature între zero grade și 2 grade C și o umiditate de 85%. Dacă frigiderul este dotat cu un dispozitiv Active Oxygen, carnea se va păstra proaspătă și perfect conservată pe o perioadă de până la nouă zile.Produsele feliate trebuie așezate pe raftul din mijloc, într-un recipient închis. Temperatura optimă pentru stocare este între 3 grade și 5 grade C, iar umiditatea trebuie să fie 80%.Brânza maturată trebuie pusă pe raftul de sus, ambalată în hârtie alimentară, pergament sau o cârpă curată. Este recomandat să fie păstrată la o temperatură între 2 grade și 5 grade C, cu o umiditate între 65% și 70%.Legumele se păstrează bine în pungi perforate la temperaturi între un grad și 8 grade C, cu o umiditate între 85% și 45%. Locul corect este în compartimentul de jos, de sub rafturi.Truc! Pentru păstrarea prospețimii alimentelor o perioadă mai îndelungată, se recomandă folosirea aparatelor dotate cu un dispozitiv Active Oxygen. Tehnologia ajută la păstrarea prospețimii produselor ca în prima zi, după nouă zile, prin producerea și distribuirea în interiorul aparatelor frigorifice de oxigen activ, ce previne formarea bacteriilor cu până la 90% și reduce mirosurile urâte cu 70%.