Cum să omori microbii din casă

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Curățenia este obiectivul principal al oricărei bune gospodine. Ți-ai pus întrebarea prin ce depozite au stat alimentele pe care consumi și cât de murdar poate fi un ambalaj? Dar fundul de lemn, îl dezinfectezi periodic? Sunt doar două dintre multe întrebări pe care trebuie să ți le pui când vine vorba despre igiena în bucătărie. Poți să ții cont de câteva aspecte, astfel încât mâncarea pe care o consumi să fie curată și proaspătă:Folosește vase mari pentru spălarea alimentelor în chiuvetă. Unele studii arată că în bucătărie chiuveta este unul dintre cele mai murdare locuri, din cauză ca acolo sunt spălate ingredientele mâncării și se scurg resturile de pe veselă. Pentru că e greu să igienizezi tot timpul chiuveta, pentru spălarea alimentelor folosește un vas, evitând astfel contaminarea acestora. Acolo unde este posibil, transferă alimentele din ambalajul lor de magazin într-un recipient din bucătărie: casoletă, cutii, pungi, cratițe, sticle din sticlă (mai ecologice decât cele din plastic) etc. De exemplu, pet-urile de suc, apă, bere sau alte băuturi pot fi purtătoare de microbi daca au stat pe rafturi murdare, de aceea nu este o idee bună să le așezi pe masă și nici să le pui in frigider. Depoziteaza carnea crudă în vase ermetice. Carnea crudă este purtătoare de germeni, putând transmite inclusiv salmonella pe suprafețele pe care ajunge. De aceea, este contraindicat să fie pusă în frigider descoperită sau pe farfurii, funduri de lemn sau suprafețe pe care apoi vor fi așezate alte alimente, fără o spălare în prealabil. Folosește o casoletă sau un recipient care se poate închide ermetic. Nu uita mâncarea afară din frigider. Mâncarea, chiar și cea gătită, poate dezvolta bacterii. De aceea, un preparat nu ar trebui să stea pe masă, pe aragaz sau în altă parte, la temperatura camerei, mai mult de două ore. Spală bine fructele, legumele și zarzavatul. Chiar și în cazul unor alimente a căror coajă nu ne interesează, precum bananele sau pepenele, suprafața acestora poate fi purtătoare de microbi și trebuie spălată înainte de a fi pusă pe masă, în castroane etc.