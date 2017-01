Cum să nu cazi în capcanele dietelor

Miercuri, 25 Iunie 2014

Diete, diete… Pentru a le urma, este nevoie nu doar de multă voință, ci și de informații în măsură să evite capcanele în care se poate cădea din tot felul de motive. Iată ce recomandări are, în acest sens, cunoscutul medic nutriționist Mihaela Bilic, care, ori de câte ori are ocazia, spune că nu este adepta exceselor. Mai mult, consideră că aspectul cel mai important atunci când ții o dietă este să nu te abții dacă ți-e poftă de ceva anume.Nici măcar prăjiturile nu trebuie complet ocolite. De exemplu, dacă ne dorim o prăjitură, iar noi mâncăm un măr, nu am rezolvat nimic, întrucât gândul nostrum va rămâne tot la prăjitură. Așadar, cel mai indicat este să mâncăm puțin din ceea ce poftim, pentru a ne satisface această poftă.Carnea - prietena curei de slăbire. Cea mai bună dietă este cea pe care corpul nu o simte ca o povară, adică trebuie hrănit cu diverse mâncăruri, mai exact, trebuie păcălit. Este adevărat că zahărul, de exemplu, este foarte dăunător pentru organism, îmbătrânindu-l, deci trebuie evitat și pe cât posibil înlocuit cu încredere cu îndulcitori ca asparmat, ciclamat, zaharină.Capcana produselor “diet” și “light”. Să nu înlocuim dulciurile cu fructele, deoarece fructele sunt acide, nu satură și conțin zahăr. Înghețata este dulcele cel mai puțin dăunător dacă este simplă sau cu aromă de vanilie, fără sirop.Ciorbe, supe, fasole boabe în locul orezului și al pastelor, deoarece au un conținut crescut de fibre. Pește gras (ton, somon, macrou, sardină, somn etc.), fructe care nu crează aciditate (struguri, pere, caise, piersici).De reținut! Regimul alimentar al femeii după naștere ar trebui să fie unul mai drastic, pentru că aducerea pe lume a unui copil face ca metabolismul să scadă. Alăptarea te poate ajuta să slăbești, iar dieta mămicii în timpul alăptării nu afectează calitatea și cantitatea laptelui!