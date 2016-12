Cum să ne purtăm, vara, cu maidanezii, ca să nu ne atace

4

care hranesc maidanezii le dau special grauntele lor pe trotuare si in locuri umblate; daca le zici ceva, te umplu de insulte..; maidanezii ataca si fara motiv; adesea; fie de trubare, fie din cauze colaterale: haita ataca un obiectiv independent, care nu are legatura cu dvs., dar cainii din preajma dvs. nu-l vad. Ei au primit semnalul de atac si ataca ceea ce e in raza lor vizuala. Deci trebuie sa identificati haita si sa o ocoliti. Daca picati in mijlocul ei si se da alarma (un alt maidanez ce le tranziteaza "teritoriul", un caine cu stapin ce trece pe acolo etc.) este foarte posibil sa deveniti victima. Haita are alt comportament decat cainele izolat. Mai termianti cu minciunile"Cainii nu ataca" sau "Cainii musca doar oamenii rai". In afara de a ocoli zona cu haite, trebuie sa aveti la dvs. bastonul electronic cu ultrasunete. Cainii fug de el. Dar trebuie sa eliberati calea. Il folositi mai inainte de a intra in haita. Daca apucati sa intrati, e mai greu sa-l utilizati ca va inconjoara. Atentie la javrele bagate pe sub masini. Va pot ataca pe la spate. Niciodata nu lasati un caine in spatele dvs. Bafta! (Si vedeti pe cine alegeti data viitoare. Daca alegeti tot USL-ul, inseamna ca va place sa fiti muscati de maidanezi...) S-a terminat cu referendumul pentru maidanezi? A luat primarele spaga si a uitat... normal, cine vine la alegeri, de obicei? Doar oamenii lui...