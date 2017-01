Cum să ne manifestăm dragostea faţă de copii (I)

Sfaturi

Cum să ne manifestăm dragostea față de copii (I)

Ştire online publicată Vineri, 29 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Copilul răspunde la dragostea părinților manifestându-și atașamentul față de ei, care devine evident în jurul vârstei de un an. Calitatea atașamentului copilului reflectă, în fond, calitatea relației mamă-copil. Se pare că această legătură precoce își va exercita influența pentru tot restul vieții. Copilul este un membru cu drepturi depline în familie. Pentru a-i stimula comportamentul social trebuie cunoscut conceptul de dialog; ambii parteneri înțeleg că trebuie să vorbească, dar trebuie să știe să și asculte copilul, atunci când el are ceva de spus. Pentru a-i ajuta, specialiștii vin în ajutorul părinților cu următoarele recomandări: l Dragostea necondiționată trebuie să apară din momentul în care veți afla că o să fiți părinți; copilul se va dezvolta în burtica mamei iubit, chiar dacă nu l-ați văzut încă. l Asumați-vă responsabilitatea de părinte. Nimeni nu poate fi părinte de succes dacă nu-și asumă atât bucuriile, cât și greutățile. Începutul perioadei în care veți fi părinți e cel mai greu. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți e să-l supravegheați în permanență și să-l păziți de pericole. Nu-l lăsați singur, dar învățați-l să se păzească și singur. O singură clipă de neatenție vă poate distruge familia. Pentru a vă proteja și a-l ocroti pe cel mic e important să vă asumați responsabilitatea faptului că l-ați adus pe lume. Siguranța copilului, oricât de multe eforturi ar costa, este o condiție obligatorie pe parcursul lungului drum pe care îl aveți de străbătut împreună. l Petreceți cât mai mult timp împreună. Copilul are nevoie să-și vadă părinții, să-i simtă pe amândoi lângă el. Îi place să fie îmbăiat, îmbrăcat, schimbat, mângâiat în egală măsură de ambii părinți, care devin pentru el centrul universului. Copilul are tendința de a-și imita părinții. Nu va tânji după fusta mamei pentru că și umărul tatălui e la fel de protector.