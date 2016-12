Cum să ieşi la pensie din străinătate

Cum să ieși la pensie din străinătate

Este o realitate că numărul românilor din diaspora crește de la o zi la alta. Tocmai de aceea nu este nevoie ca, la momentul pensionării, aceștia să depună personal dosarul de pensie, dacă nu este posibil. Documentele pot fi depuse la Casa de Pensii și de persoana mandatată de titular, în baza unei procuri speciale.Din toate datele pe care le deține, Doina Manole (rezident american și cetățean român), consideră că îndeplinește condițiile de pensio-nare impuse de legislația românească, însă are o mare dilemă: „Cineva mi-a spus că trebuie să vin personal la Constanța, ca să depun dosarul de pensie, pe motivul că trebuie date actele în original și e riscant să le dai pe mâna altuia, nu știi niciodată ce se întâmplă. Eu chiar nu pot să mă deplasez prea curând în România, am fost în primăvară, dar pe atunci nu mă puteam pensiona. Dacă voi face copie de pe cartea de muncă în America, nu are valoare în țară? Am vreo posibilitate să depun dosarul fără să mă deplasez personal sau să nu dau originalele? Ce trebuie să fac în cazul ăsta, ca să nu pierd timpul și ce acte se pun la dosar? Am înțeles că acum e o lege nouă, nu se mai dă pensia din urmă. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere”.v v vKristina Mutiș, purtător de cuvânt în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, ne-a explicat că legislația românească nu impune obligativitatea depunerii dosarului de pensie în nume personal. Totul, din cauză că există posibilitatea ca de toate demersurile referitoare la pensionare să se poată ocupa o altă persoană, denumită mandatar. Pentru ca mandatarul să aibă dreptul să depună dosarul, el va trebui să primească o procură din partea titularului: „Mandatarul se ocupă de toate formalitățile și primește întreaga corespondență, dar și informațiile necesare în astfel de situații. Atenție, însă, procura inițială, depusă la Casa de Pensii, va trebui reînnoită la data când expiră”.Nu e nevoie de actele originaleEste fals că persoanele aflate în situația dumneavoastră, stimată doamnă Doina Manole, trebuie să trimită în România documentele în original. Totul, din cauză că la Casa de Pensii sunt primite nu doar actele originale, ci și copiile acestora, cu condiția legalizării prin consulat sau ambasadă.Procedura de urmatMandatarul, desemnat prin procură specială, va depune la Casa teritorială de pensii (de la ultimul domiciliu al titularului sau de la domiciliul mandatarului), o cerere însoțită de documentele necesare stabilirii pensiei, aceleași în toate situațiile, începând cu data îndeplinirii condițiilor de pensionare. Esențial este ca la dosar să fie atașată procura specială pentru mandatar, atât în original, cât și în copie. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, procura specială poate fi eliberată pe teri-toriul statului de domiciliu, precum și de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.Procura specială trebuie să conțină următoarele elemente: l numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul și actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberării procurii) l numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data și locul nașterii) ale mandatarului l obiectul mandatului (întocmirea dosarului de pensie, deschiderea contului curent, încasarea pensiei pentru plăți curente și restante, semnarea extrasului de cont) l precizarea că mandatarul are obligațiile ce revin titularului. Procura specială care nu este emisă în limba română trebuie tradusă în românește și legalizată, fiind valabilă numai 18 luni.