Cum să iei distanţă faţă de rudele ranchiunoase

Cum să iei distanță față de rudele ranchiunoase

Să te enervezi și să te mai superi e una, cu toții o facem la un moment dat. Dar să ții supărare pe termen lung înseamnă ură ascunsă, dușmănie, dorință de răzbunare, resentimente care definesc ranchiuna.Psihologii spun că influența sentimentelor negative ale ranchiunei sunt atât de puternice, încât consideră că ar trebui să existe un nou diagnostic, numit sindromul înveninării post-traumatice, pentru oamenii care nu-i pot ierta pe cei care le-au făcut rău. Din păcate, ranchiunoșii sunt persoane de neclintit și cu propria familie, cărora nu le trece niciodată supărarea și când motivele nu sunt așa de grave. Mereu co-pleșiți de resentimente, ei le transmit și apropiaților din energia lor negativă, făcându-le viața un iad.Cât este de greu de trăit în preajma unor asemenea per-soane a încercat să ne explice o tânără, crescută de sora mamei sale, o femeie extrem de ran-chiunoasă: „Problema mătușii mele e că dacă i se pune pata pe cineva, nu-l iartă nici dacă îi cade în genunchi. Și eu l-am urât și am vrut să mă răzbun pe șoferul care mi-a omorât părinții în accident, dar până la urmă l-am iertat… Ea nu e dispusă la iertare, iar nervii pe care-i tot adună și-i varsă pe mine. Plus că dacă o deranjez cu ceva, nu-mi vorbește și câte o lună și mă tot amenință. Mi-e și frică să deschid gura, pentru că n-am unde să mă duc. Mi-ar plăcea ca mătușa să fie mai relaxată, am nevoie de o atmosferă mai caldă în casă. Oare de ce nu pot unii oameni să-și ierte nici măcar neamurile apropiate și să creadă că ei n-au nicio vină? Într-o zi, am crezut că face infarct, de supărare că n-a putut să se răzbune pe cumnatul ei!”.Ura afectează inimaDe ce unii oameni reușesc să fie calmi, iar alții nu se calmează decât după ce și-au dus până la capăt planul de răzbunare? Pentru a înțelege mai bine ce stă la baza acestui comportament veninos, psihologul a ținut să precizeze că ranchiuna este un sentiment negativ, legat de un eveniment din trecut care ne-a deranjat, păstrat viu în memorie prin repetarea atât în minte, cât și cu voce tare. Azi așa, mâine așa, aceste sentimente negative ajung să domine acea persoană, făcându-i foarte rău în primul rând ei însăși. Totul, din cauză că ranchiuna are consecințe nefaste asupra sănătății, favorizând în primul rând problemele cardiace. Și cu cât ții mai mult o supărare, cu atât sentimentele negative vor avea un efect mai puternic asupra sănătății. Deci ranchiunosul trebuie ajutat să se împace cu el însuși, să nu mai vadă în persoanele care îl supără foarte tare și mai ales pe nedrept potențiali dușmani sau con-curenți. Dacă va reuși asta, se va putea împăca și cu cei pe care îi urăște.Ce-i de făcutRanchiunoșii își justifică ranchiuna punând totul în cârca „vinovatului”. Cu inima plină de răutăți, psihologul spune nu ranchiunosul nu va fi niciodată mai bun. De aceea, primul și cel mai sănătos pas este iertarea, considerată un balsam al su-fletului și al trupului. Apoi, benefic ar fi ca ranchiunoșii să recunoască ce îi supără, să aibă în vedere că în lume sunt mulți oameni nedreptățiți, să se confrunte onest cu persoanele care le-au greșit și să vadă lucrurile și din punctul lor de vedere. Doar dacă vor conștientiza cât de rău își fac lor și celor din jur, ranchiunoșii vor face eforturi să nu mai adune atâta venin.