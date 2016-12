Cum să iei distanţă faţă de gardul vecinului

4

vecinul recalcitrant

buna ziua!!acum 2 ani am renovat casa si am mai construit 2 camere,am ridicat acoperis nou!acum eu am distanta de la baza temeliei,fata de gardul facut de parinti mei si vecin acum 20 de ani,1,20 m si nu am burlane de scurgere a apei de ploaie dar ea nu se scurge la el curge tot la mn in curte la mn e problema cu zapada,care pica de pe casa mea la el aici are si el dreptate dar as vrea sa aflu daca ma poate actiona in judecata pentru ca am construit prea aproape de gard,si daca nu am burlane si parazapezi la casa!daca rezolv prblm cu parazapezile i.mi mai poate face cv?multumesc!!