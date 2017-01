Cum să gândeşti o masă festivă

Cum să gândești o masă festivă

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, pentru orice lucru bine făcut, pregătirile sunt esențiale. Înainte de a creiona meniul festiv, trebuie să știți numărul invitaților și preferințele lor culinare. Este ușor atunci când vorbim de mesele în familie, unde știm deja cine vine la cină, dar este mai greu atunci când se organizează petreceri cu mai mulți invitați.Dacă nu cunoașteți preferințele culinare ale invitaților, asigurați-vă că acoperițio gamă largă de feluri de mâncare: mai multe tipuri de carne, mâncăruri vegetariene, preparate tradiționale, dar și preparate etnice sau de inspirație mai modernă.Nu uitați de decor! O masă festivă trebuie aranjată în ton cu evenimentul. Vizitați magazinele de decorațiuni și alegeți în funcție de decorul unitar de acasă. Alegeți fața de masă în ton cu șervețelele.Dacă alegeți șervețele de pânză, nu uitați de inele. Farfuriile și paharele trebuie să fie, de asemenea, complementare cu fața de masă. Pentru a scoate în evidență mâncarea, folosiți farfurii cu mult alb sau crem la bază. Dacă alegeți farfurii prea colorate (roșii, albastre etc), mâncarea nu va arăta la fel de apetisant.Iată de ce mai aveți nevoie: față de masă și șervețele asortate,farfurii și tacâmuri pentru toți invitații, platouri și vase pentru servire (inclusiv ustensile pentru servire: clește, lingură, polonic etc), pahare de șampanie, pahare pentru vin, bere, alcool. Decor de masă W—(‘W— lumânări, aranjamente florale, aranjamente cu decorațiuni de Crăciun.Pentru varianta de bufet, alegeți vase de servire asortate de pus pe bufet.Calcule speciale de sărbătoriDe regulă, pe lângă masa de sărbătoare propriu-zisă, perioada sărbătorilor de iarnă este marcată de o întreagă serie de mese deoarece, practic, fiecare apariție a unui musafir este un motiv de a gusta câte ceva. Din acest motiv e bine să aveți în vedere câteva principii utile. Ordonați servirea în funcție de gradul de perisabilitate a preparatelor. Serviți, de exemplu, în primele zile, salatele care conțin ouă, maioneză etc. Nu gătiți niciodată mai mult decât puteți păstra/depozita în condiții optime. Folosiți cutii etanșe, borcane, folie alimentară pentru a depozita și acoperi preparatele. Nu depozitați alimente cu mirosuri puternice, în special cele care conțin usturoi, lângă deserturi.Vedeți ce alimente pot fi congelate. Chiftelele, de exemplu, se pot găti și congela, fără să-și piardă din calități după decongelare.Câștigați timp și spațiu dacă, de exemplu, carnea de porc și cârnații îi prăjiți din timp și îi depozitați în borcane cu untura în care au fost prăjiți.Puteți face economii substanțiale dacă achiziionați ingredientele vrac, în special pe cele pe care le includeți în mai multe rețete. Cumpărați cel mai târziu W—(‘W— dar nu chiar în ultima clipă W—(‘W— ingredientele pe care doriți să le folosiți proaspete, cum ar fi cele pentru salate, fructele etc.Nu lăsați toate pregătirile pentru ultima zi.Meniul Festiv. În funcție de numărul, tipul și vârsta invitaților, puteți opta pentru o multitudine de rețete. Important e să le asociați inteligent între ele. Nu gătiți aperitive orientale, fripturi tradiționale și deserturi moderniste, ci încercați să le articulați într-un concept unitar, potrivit cu gusturile invitaților. De regulă, musafirii, chiar și cei tineri, sunt tentați să guste produse și preparate tradiționale, care rezonează cu perioada Crăciunului. Cu toate acestea și în același timp, invitații sunt tentați să încerce ceea ce nu găsesc acasă. E un bun moment să-i surprindeți!