Cum să deţii legal acasă o armă

la ce bun

sa cumperi o arma letala si sa o tii in casa, daca nu ai voie s-o folosesti? (Legitima aparare la noi, interzice depasirea intensitatii atacului. Ori hotii vin dezarmati sau cu un cutit/spada. Nu ai voie sa folosesti pistolul/pusca impotriva lor.) Solutia ar fi sa urmati un curs de autoaparare. Va pot spune ca nu doar samuraii si luptatorii ninja stiau arte martiale. In Grecia antica, toti cetatenii ce purtau arme (adica toti oamenii liberi, posesori de proprietate si electori), erau instruiti de mici in arta razboiului. Printre cele invatate, figurau 47 de metode diferite de a omora un om cu mana goala! Si asta nu se intimpla doar in Sparta... Vedeti de ce hotia nu prea exista la ei, desi nu aveau politie, procurori, judecatori, avocati etc?