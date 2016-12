Cum să deschizi o afacere cu câini de rasă

Disperați că nu-și găsesc un loc de muncă, și-ar dori să crească și să dreseze câini de rasă, apoi să deschidă o școală de profil. Ce condiții presupune această afacere, aflați în continuare.Această afacere ar putea deveni profitabilă dacă patrupedele nu ar fi considerate o marfă, iar… afaceriștii ar conștientiza că fără o pasiune reală pentru aceste animale, nu vor reuși mare lucru.„Cunosc pe cineva care face bani frumoși, chiar mii de euro din afaceri cu câini de rasă aduși de afară, că la noi au niște prețuri... N-a fost dispus să-mi dea nicio informație, din motive de concurență. M-a avertizat să nu-mi imaginez că e așa ușor precum se vede… din avion, iar dacă vreau să import câini, procedura e complicată. Plus că se duc mulți bani pe mâncare, cură-țenie, dresaj, tratamente la veterinar etc. Eu aș putea să fac din pasiune munca asta, dar nu știu de unde să încep” (L. Moscu).„M-am gândit că o afacere cu câini de rasă, plus dresaj, poate să mă scoată din sărăcie. Au cunoș-tințe prin Italia, Spania, Austria, m-am gândit să aduc de acolo rase de câini mici, dar și rase pentru pază. Eu vreau să fac import legal, nu să-i ascund prin cotloanele mașinilor… Ce hârtii îmi trebuie pentru așa ceva?” (Eugen Ioan).„Îmi plac tare mult câinii, aș fi în stare să fac o crescătorie cu câini și mai mari, și mai mici. Trebuie neapărat să aibă pedigree, cu acte doveditoare? Mă pricep să am grijă de ei și îmi place treaba asta“ (Florin Iosif).Câinii nu sunt o marfă oarecare…De departe, prima condiție pe care ar trebui s-o îndeplinească persoanele care intenționează să crească, să dreseze câini este pasiunea pentru aceste patrupede. Murat Ziadin, membru al Clubului de Dresaj din România și totodată al Asociației Asociației Chinologice din Constanța, precizează că cei care ar dori să se se ocupe de importul sistematic al câinilor de rasă ar trebui să posede, înainte de toate, o împuternicire în acest sens din partea Asociației Chinologice Române. Totul, din cauză că această asociație este membră a Federației Chinologice Internaționale.Însă lucrurile sunt departe de a se opri aici, fiind obligatorie parcurgerea unei proceduri standard, destul de stufoasă, ce-i drept, dar nu imposibilă pentru cei care iubesc cu adevărat animalele. Iar dacă persoanele care își propun să facă o afacere pe baza lor vor avea răbdarea și pasiunea necesare să le trateze cu toată dragostea din lume, în mod sigur patrupedele îi vor impresiona pe viitorii lor stăpâni.Condiții pentru import„În primul rând, câinele importat trebuie să fie vaccinat antirabic cu cel puțin două săptămâni înainte de intrarea în România, respectiv să posede certificatul internațional de vaccinare“, a precizat Ziadin Murat.La rândul lui, și importatorul trebuie să obțină un document care să ateste proveniența câi-nelui (respectiv, declarație de proveniență, contract de vânzare, act de cesiune sau donație).De asemenea, câinele importat trebuie să fie înregistrat într-un registru genealogic, respectiv să posede certificat de origine de export (pedigree) sau o adeverință provizorie care să ateste acest fapt.Și nu în ultimul rând, animalele antrenate într-o afacere de import trebuie să fie identificate prin tatuaj sau microcip.