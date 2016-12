Cum să dai un pod pe o mansardă!

"Am nevoie să fiu luminat în următoarea problemă: mi-am ridicat o casă cu parter și etaj, iar în proiect apare pod și nu mansardă. După ce am analizat bine situația, mi-am dat seama că s-ar preta foarte bine o mansardă în loc de pod, ne-am și gândit ce să facem acolo. Întrebarea este dacă, în faza asta, când casa nu e încă gata și mai e de lucru până la recepția de sfârșit, mai pot ca în loc de pod să fac o mansardă, dar legal, nu să mă trezesc mai târziu cu cine știe ce bube-n cap și cu amenzi grase de plătit. Casa am făcut-o în regie proprie, iar din toamnă nu s-a mai lucrat deloc la ea. Cu mulțumiri, Valentin".v v vCă există soluții legale pentru astfel de situații ne-a confirmat arhitectul Oana Nastireanu, potrivit căreia, pentru ca în locul podului care apare în proiectul casei să se poată construi o mansardă, proprietarul va trebui să ia legătura cu arhitectul care a realizat proiectul clădirii. Acesta va trece la verificarea documentației inițiale, apoi specialistul în rezistență, la rândul lui, va trebui să testeze dacă există condiții tehnice pentru transformarea podului în mansardă. Abia după finalizarea calculului se va modifica proiectul. Următorul pas este ca arhitectul, după ce modifică documentația, s-o prezinte la serviciul de specialitate din cadrul primăriei, în scopul obținerii aprobărilor de rigoare.Așadar, din punct de vedere legal, nu există impedimente pentru schimbarea destinației podului în mansardă. Atenție, însă, cei care fac asemenea amenajări fără autorizație vor avea, ulterior, probleme în înscrierea în cartea funciară, în recepția finală, în realizarea cadastrului. De menționat că lucrarea de cadastru se poate efectua după după recepția finală, când serviciul de urbanism al primăriei va emite un proces-verbal.