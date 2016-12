Cum să bei fără să te îmbeţi

Cum să bei fără să te îmbeți

Ştire online publicată Luni, 21 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu vă place să beți mult, dar ați fost la o nuntă sau la un alt eveniment, ați exagerat cu băutura, așa că a fost nevoie de un însoțitor pentru a ajunge cu bine acasă. Specialiștii au câteva trucuri indicate înainte, în timpul și după ce ați băut, care vă pot fi de mare ajutor în astfel de situații.Ce faceți înainte de a începe să beți. Prevenția este cea mai importantă metodă de a scăpa de mahmureală, iar asocierea mâncărurilor grase cu cele bogate în fibre este o bună soluție în acest sens. Așa că, înainte să începeți să beți, consumați alimente bogate în grăsimi și fibre pentru că împiedică alcoolul să ajungă în sânge - este sfatul decanului Colegiului Național de Medicină din Portland, Chris Meletis. De asemenea, bazați-vă pe vitamina C (din fructe sau pastile). Pe lângă proprietatea de a lupta împotriva răcelilor, poate proteja și împotriva simptomelor mahmurelii.Ce faceți în timp ce beți. Optați pentru băuturi mai puțin colorate cum ar fi vodca sau ginul și alegeți un singur fel de băutură. În acest fel, puteți urmări mai ușor cantitatea de alcool consumată și este mai puțin probabil să apară mahmureala. Alternați alcoolul cu apă. Asta vă ajută să evitați deshidratarea. Consumați alimente care conțin ceapă și brânză. Ceapa este bogată în zahăr și accelerează metabolismul, iar brânzeturile împiedică absorbția alcoolului în sânge.Ce faceți după ce ați băut. Nu ezitați să consumați sucuri de fructe, căci fructoza restabilește nivelul glicemiei și ajută la eliminarea alcoolului, spun medicii, care recomandă și carbohidrații care absorb alcoolul rămas în stomac, cresc glicemia și combat greața.Alte alimente indicate sunt ouăle, carnea de pui sau curcan și iaurtul. Acestea conțin cisteină care ajută la curățarea ficatului de radicali dăunători și calmează aciditatea gastrică. Foarte bun e și ceaiul verde îndulcit cu miere - ceaiul curăță ficatul de toxine, iar mierea, pe care o puteți consuma și separat e un pansament gastric de excepție.Hidratarea e importantă după abuzul de alcool. Consumați apă plată, sucuri naturale de citrice și ceai verde care conține substanțe detoxifiante – recomandă prof. dr. Gh. Mencinicopschi, specialist în alimentație. Un alt remediu popular este cafeaua amară, dar în afara efectului de trezire, nu e prea utilă în lupta cu mahmureala. La mare căutare în dimineața de după petrecere sunt și murăturile sau zeama de varză. Chiar dacă taie greața și grăbesc digestia, aceste alimente nu îndepărtează complet starea de rău. Cea mai simplă modalitate de a scăpa de mahmureală rămâne odihna suficientă, pentru că, în timpul somnului, procesul de detoxifiere este accelerat.