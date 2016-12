Cum să avem un păr frumos şi sănătos în perioada iernii (2)

SFATURI

Cum să avem un păr frumos și sănătos în perioada iernii (2)

Ştire online publicată Luni, 18 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Umezeala din atmosferă și chiar zăpada sunt cauze care duc la uscarea părului, ruperea lui sau lipsa de strălucire. În plus, dacă purtăm căciulă, părul se îngrașă mai repede, apare mătreața și simțim nevoia să ne spălăm din ce în ce mai des, ceea ce nu este benefic pentru sănătatea părului. Pentru a avea un păr frumos și sănătos iarna, specialiștii în domeniu fac următoarele recomandări: l În cazul în care avem fire despicate sau vârfuri uscate, este recomandat să mergem la coafor pentru tăierea vârfurilor mai des decât în restul anului. Astfel, dacă în mod obișnuit vizitele la coafor au loc o dată la șase săptămâni, iarna ar trebui să ne tundem o dată la o lună. l Un alt lucru de care ar trebui să ținem cont mai ales în sezonul rece este ca, înainte de a folosi uscătorul de păr sau placa fierbinte, întotdeauna să ne protejăm părul cu o mască. Masca se aplică o dată pe săptămână, la spălare, după ce am clătit șamponul. Masca protejează de acțiunea nocivă a aerului cald al foenului, dar ajută și la întărirea firului de păr, conferindu-i strălucire. l În plus, pentru un păr sănătos, alimentația trebuie să fie echilibrată și să nu lipsească proteinele, grăsimile, zaharurile, mineralele și vitaminele. l În cazul în care, pe lângă celelalte probleme, ne confruntăm și cu o pierdere îngrijorătoare a părului, specialiștii ne recomandă un supliment cu vitamine.