Cum să ai un look perfect de sărbători

1

Cum sa ai un ce?

Du-te la scoala si invata sa vorbesti si sa scri corect macar in limba romana.....Cred ca ai petrecut prea mult timp vorbind limba engleza asa ca lasa-ne pe noi in prostia noastra si indreapta-te spre alte meleaguri. Odata ajunsa peste ocean, scrie un articol la New York Times, articol intitulat "How to arati perfect for holidays"...si precis vei cistiga premiul Pulitzer..