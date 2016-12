Cum să acţioneze locatarii dacă şeful blocului nu-şi face treaba

Cum să acționeze locatarii dacă șeful blocului nu-și face treaba

Dacă președintele este depășit sau dezinteresat de treburile asociației, dar ține cu dinții de scaun, poate fi schimbat prin votul majorității, de preferat cu o persoană care a urmat cursuri speciale și a fost atestată de primărie, după modelul administratorului.Numai prin votul majorității proprietarilor prezenți (50%+1) la o adunare generală se poate schimba președintele, dar și membrii comitetului executiv ori cenzorii aleși. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată și ținută de proprietari într-un număr de cel puțin 20% din totalul membrilor asociației, cel puțin asta spune Lege nr. 230 din 2007. Dar ce te faci când președintele, nimeni altul decât reprezentantul juridic al asociației, pasează responsabilitățile administratorului, ori de câte ori i se cer lă-muriri de către locatari, dar nici nu cedează decât, cel mult, la nivel de intenție. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția astăzi Zinaida Popa: „Nu mi se pare OK când președintele de bloc se leapădă de obligații și ne trimite pentru absolut orice la administrator. Ca să nu se facă de râs că nu știe legea, ne spune că pleacă în câteva zile, iar asta durează de vreo doi ani. Președintele nu trebuie să aibă pregătire? Când o vecină a vrut să fie administrator, n-a angajat-o că n-avea atestat, și-a adus el o cunoștință, dar nici ea nu-l mai suportă. Eu sunt contabilă și am vrut să intru cenzor, dar mi-a cerut garanție o grămadă de bani, lucru ce nu se întâmplă prin alte asociații, m-am interesat. Ce putem face în situația asta?”.Cursuri și pentru președințiPreședintele asociației de proprietari ar trebui să fie, potrivit legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, candidatul care obține cel mai mare număr de voturi la alegerea membrilor comitetului executiv, fie oricare alt membru al comitetului executiv ales prin voința sa și a majorității proprietarilor din cadrul adunării generale. Însă, Oscar Beneș, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari (UAP), a ținut să precizeze că președintele, care este șeful asocia-ției și o reprezintă juridic, ar trebui să fie o persoană inițiată în materie. Iar dacă locatarii doresc să fie reprezentați de o persoană pe care o consideră bun orga-nizator și gospodar, dar recunoaște că nu stăpânește suficient de bine proble-matica atât de stufoasă a asociațiilor, chiar și după ce a fost ales, poate să urmeze un curs de perfecționare organizat, după modelul celor pentru administratori, de UAP. Aceste cursuri sunt structurate pe două module de câte 5 zile lucrătoare (4 ore de instruire pe zi) și costă 225 de lei.AtestareDe precizat că după absolvirea cursurilor (media minimă este 6), și președinții, aidoma administratorilor, mai au de trecut hopul atestării de către o comisie a serviciului de resort din Primăria Constanța. De asemenea, nota obținută la atestare nu trebuie să fie mai mică de 6. Precizăm că astfel de cursuri pot urma și cenzorii, dacă doresc să se familiarizeze cu adevăratele probleme ale unei asociații.Garanția, facultativăReferitor la garanția pe care ar trebui s-o depună cenzorii, într-adevăr, legea include această posibilitate, însă poate fi pusă în practică numai dacă adunarea generală a asociației hotărăște astfel, deci nu este obligatorie. Cât privește cuantumul garanției, acesta ar trebui să fie la nivelul salariului sau al veniturilor lunare ale cenzorului ales, bani care se vor depune într-un cont bancar al asociației, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens.