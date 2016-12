Cum realizaţi că un copil are probleme cu plămânii

Medicul de gardă

Cum realizați că un copil are probleme cu plămânii

„Am o rudă apropiată care a fost diagnosti-cată cu tuberculoză. Habar n-a avut despre asta, nimeni nu și-a dat seama. Problema e că mai avea grijă de fetița mea și mi-e teamă să nu fi luat și ea boala. Deocamdată copilul e în formă, are poftă de mâncare, nu tușește. Trebuie s-o duc acum la medic?” (D. Ivana).v v vDin păcate, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, țara noastră se confruntă cu o incidență ridicată nu doar a bolilor de inimă, ci și a afecțiunilor pulmonare, a tuberculozei, care-i afectează atât pe adulți, cât și pe copii. Cât privește simptomele bolii, acestea pot fi recunoscute ușor de părinți, iar odată observate, prezența la medic este obligatorie.Infecție nu înseamnă și boalăÎntr-adevăr, medicul a confirmat că un copil se poate infecta cu bacilul Koch dacă se află în apropierea unei persoane bolnave. Atenție, poate să fie vorba nu doar de o rudă sau un apropiat, ci și de un necunoscut în preajma căruia se află la un moment dat. Asta înseamnă că aproape toți copiii ar putea avea ocazia să intre în contact cu bacilul. Faptul că au fost infectați nu înseamnă însă neapărat că vor dezvolta și boala, iar diferența dintre infecție și boală o fac simptomele sub care se manifestă tuberculoza.Semnele boliiSimptomele tuberculozei vor fi observate, la început, de părinți sau apropiați. Dacă cel mic are o tuse persistentă, nu mai are poftă de mâncare, face des febră și transpiră mult în timpul nopții, pierde în greutate, este cazul ca părinții să se îngrijoreze, fie că au sau nu o persoană cunoscută cu tuberculoză pulmonară activă. Prezența bolii poate fi însă confirmată numai de medici, pe baza testelor impuse în asemenea situații, În plus, testele sunt obligatorii pentru copiii care au fost în apropierea unui bolnav.