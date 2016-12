Cum puteţi scăpa "elegant" de restanţierii la întreţinere

Cum puteți scăpa "elegant" de restanțierii la întreținere

Cu cât o asociație de locatari numără mai mulți membri, cu atât problemele sunt mai numeroase și mai greu de rezolvat. Având în vedere că, la ora actuală, în Constanța sunt foarte mulți restanțieri la întreținere, cei care nu doresc să repare oalele sparte de alții au declarat război rău-platnicilor. În afara nervilor tociți prin instanțe, există însă și soluții mai elegante împotriva lor. Care sunt acestea, aflați în continuare.Locatari care uită cu lunile să-și plătească obligațiile către asociație, fără să le pese că le aduc prejudicii serioase și vecinilor care-și rup de la gură pentru a fi la zi cu plata întreținerii au existat dintotdeauna. Sătui să-i ducă în spate și să trăiască cu sabia debranșării de la utilități deasupra capului, locatarii buni-platnici caută cu disperare soluții împotriva restanțierilor:"Suntem mai mulți președinți de asociații, am fost la o ședință la București, la Federație și ne-am plâns că dacă nu scăpăm de restanțierii știuți de toată lumea, ne va fi și mai greu. Atâta vreme cât nevoiașii primesc sub-venții, din discuții cu șefii de la Federația Asociațiilor s-a ajuns la concluzia că o soluție elegantă împotriva acestor nesimțiți, că nu pot să-i numesc altfel, ar fi ca din asociația mare să se facă mai multe asociații mai mici. Avem verde să facem o asociație chiar și pe o singură scară. Fiind mai puțini membri, și problemele sunt mai puține, și soluțiile mai ușor de găsit, și nesimțiții mai puțini! Noi, de exemplu, fiind mulți, n-am reușit să punem nici măcar repartitoare!" - ne-a spus Aurel Ivan, care a ținut să precizeze că, în afara restanțierilor, o altă mare problemă cu care se confruntă este calvarul strângerii banilor pentru diverse îmbunătățiri sau pentru a se plăti oalele sparte de alții.Pentru separarea de asociația mare și înființarea unei asociații noi, pe o singură scară, în primul rând este nevoie ca majoritatea proprietarilor, mai exact 50 la sută plus unu de pe o scară să fie de acord, sub proprie semnătură. Apoi, lista cu semnături va fi înmânată președintelui asociației-mamă, care este obligat astfel să convoace adunarea generală extraordinară, având ca ordine de zi divizarea. Decizia separării se ia tot cu aprobarea a 50 la sută plus unu din proprietari. După adunarea generală extraordinară, reprezentanții fiecărei scări vor stabili persoanele care se vor ocupa de întocmirea formalităților, inclusiv cu privire la separarea evidenței mijloacelor bănești și materiale.Apoi, în baza procesului - verbal al adunării generale extraor-dinare de divizare se va constitui pe fiecare scară câte o nouă asociație, urmând procedura - standard de înființare a unei asociații. Astfel, asociația de proprietari care, practic, prin divizare se modifică, va rămâne cu documentele actuale (statut, acord de asociere), urmând să-și modifice doar denumirea printr-un act adițional - se adaugă la actuala denumire "scara …" și se menționează noua componență doar cu proprietarii de pe scară. Actul se depune la instanța de judecată, care i-a acordat personalitatea juridică, în scopul emiterii unei noi "încheieri judecătorești". După obținerea acesteia se va merge la Administrația Financiară pentru schimbarea Codului fiscal. Ulterior, se va modifica ștampila și se vor anunța toți furnizorii/colaboratorii cu privire la modificările survenite, în scopul actualizării contractelor sau a altor documente, inclusiv în relația cu banca.Este un procedeu destul de stufos, dar s-ar părea că merită. În plus, Federația Asociațiilor de Proprietari le recomandă celor care se mută în blocuri noi să facă de la început asociație pe fiecare scară în parte.