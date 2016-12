Medicul de gardă

Cum previi rahitismul

Ştire online publicată Vineri, 09 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Este posibil ca un copil grăsuț să fie rahitic? Cum apare rahitismul și dacă poate fi prevenit în vreun fel?” (Mădălina Cristea).v v vÎnainte de a ne vorbi despre semnele care trădează rahitismul, medicul primar pediatru Chirața Blacioti ne-a explicat că rahitismul este o boală a copilului provocată cel mai adesea de carența în Vitamina D (avitaminoza D), care determină tulburări în metabolismul fosforului și calciului, ducând astfel la calcificarea defectuoasă a oaselor. De regulă, afectează copiii cu vârsta până într-un an și, mai rar, pe cei până în trei ani. Dacă este tratată la timp, nu lasă sechele, însă după trei ani, lipsa trata-mentului instalează deja calcifierile defectuoase.Semne bine de știutÎntr-adevăr, majoritatea părinților cred că un copil gras nu are cum să fie rahitic. Specialista atrage însă atenția că grăsimea nu înseamnă și un sistem osos puternic. De regulă, nu există simptome clare în faza de început a rahitismului, însă copilul poate fi ușor neliniștit, fără poftă de mâncare. Dintre semnele ce trebuie luate în seamă, cele mai importante sunt tulburarea de osificare a craniului, întârzierea închiderii fontanelelor craniene, deformările scheletului (coaste cu mă-tănii), curbarea picioarelor (copilul are picioarele în X sau în O, iar starea lui generală este alterată). Alte semne alarmante pentru părinți sunt slăbirea mușchilor și întâr-zierea mersului.Măsuri de prevenireBoală frecventă în România, îndeosebi în orașele poluate, rahitismul este un handicap biologic al copilului, asociat adesea cu anemie (deficit de fier). Cele mai multe îmbolnăviri apar, de regulă, în sezonul rece, ploios, în zonele cu temperaturi scăzute sau climă mai umedă. Din fericire, poate fi prevenit printr-o viață sănătoasă, cu mâncare cât mai naturală, bogată în lactate, legume și fructe, băi de aer curat și de soare.Ideal ar fi ca toți copiii să se bucure, măcar în primii ani de viață, de controale medicale sistematice, pentru depistarea unor eventuale anomalii de creștere, dar și a unor boli.