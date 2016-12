Cum pregătiţi maşina pentru sezonul cald?

Cum pregătiți mașina pentru sezonul cald?

Ştire online publicată Miercuri, 28 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un lucru este cert: specialiștii avertizează că pregătirea mașinii după ieșirea din iarnă trebuie să se facă încă din primele zile ale primăverii, având în vedere următoarele aspecte:Gropile, motiv de uzurăDin cauza gropilor, a diferențelor de nivel, a gheții, tot ce înseamnă articulație la mașină a fost mai solicitat. Mai mult din cauza nămeților din această iarnă, mașinile au avut vibrații în volan la viteze mai mari de70 km/h. Lucruri considerate normale, pe timp de iarnă. De asemenea, roțile încărcate cu gheață s-au dezechilibrat. Cât privește frânele, și acestea trebuie verificate. Chiar dacă nu am ținut frâna de mână trasă și nu s-a blocat, există situații de plăcuțe care au înghețat pe disc, iar când mașina s-a pus în mișcare, s-a auzit o trosnitură destul de puternică. În afară de asta, frânarea bruscă, împreună cu zăpada și bălțile au putut duce la discuri ovalizate.Partea electricăTot ce înseamnă electricitate începe cu bateria mașinii. Chiar și cele mai performante baterii pot ceda, fie acestea și noi, dacă nu am mai pornit mașina de luni bune. Diferența dintre o baterie nouă și una veche este că cea nouă poate fi resuscitată și folosită din nou.Dacă ne-a lăsat bateria, putem încerca varianta cea mai simplă, cu tras curent de la altă mașină. Dacă însă peste câteva zile… moare iar, treaba e clară: avem nevoie de una nouă. Același lucru se va întâmpla și dacă o punem pe redresor. Dacă în scurt timp o să cedeze, nu mai avem ce face cu ea.Așadar, indiferent dacă am pornit sau nu mașina, trebuie să ne uităm puțin și la becuri. Nu pentru că se ard, ci pentru că de la frig și umezeală, contactele se oxidează și nu mai fac contact. Același lucru se poate întâmpla și cu CD-playerul, de exemplu, cu luminile de interior sau alte contacte prin bord.Dacă se întâmplă ca după ieșirea din iarnă, contactul să vă facă figure, merită să încercați o variantă. Mai exact, dacă bordul se aprinde, dar nu se învârte electromotorul, țineți contactul mai multe secunde. De obicei, se oxidează ceva pe traseu, dar când ținem lung contactul, se încălzește circuitul și se face astfel legătura. Specialiștii admit că este o variantă, nu neapărat și cea mai bună, pentru că totul depinde de fiecare situație în parte.