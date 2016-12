Cum poţi să vinzi un apartament

1

ce lege spune asta?

Ce treaba are ENEL-ul cu asta? De ce nu se cere asa ceva si de la Romtelecom, de la societatile de CATV, Internet, de la vecini ca nu ai datorii la ei...?:))))))))))) De cand suntem recuperatori pentru italieni??? Contractul cu enel-ul nu prevede asa ceva. Este un abuz sau o prostie inserata in articol, Contractul este semnat cu o persoana fizica, de cele mai multe ori, pe care Enel-ul are tot dreptul sa o dea in judecata daca nu achita facturile... Dar de la asta la a ingradi dreptul persoanei de a face ce vrea cu proprietatea sa, e cale lunga...De la Asociatia de proprietary este normal sa se ceara o hartie pentru ca, intr-un condominiu, orice proprietar de apartament detine si o cota-parte indiviza din proprietatea comuna, iar cheltuielile aferente acesteia se regasesc in cheltuielile lunare pe apartament...Cred ca est nevoie de mai multa documentare din partea autorilor articolelor inainte de a publica ceva,,,