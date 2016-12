Cum poţi da statul în judecată la CEDO

Cum poți da statul în judecată la CEDO

„Degeaba spun că numai instanțele noastre amână dosarele și un proces durează cu anii! Am un frate care a depus o cerere la CEDO, i-a fost acceptată, însă n-a primit soluția și aproape că se face anul. Au așa multe dosare și acolo sau ce se întâmplă acolo” (Aura Ionescu).v v vSituația reclamată de dumneavoastră s-ar putea datora faptului că numărul potențialilor reclamanți la CEDO este foarte mare, stimată doamnă Ionescu. Potrivit expertului în științe juri-dice Nicolae Apostol, pe lângă cele opt sute de milioane de locuitori ai Europei Mari și cetățenii din țări terțe care își au reședința sau tranzitează pe teritoriul acesteia, trebuie avute în vedere și milioanele de asociații, de fundații, de partide politice, de întreprinderi etc. De asemenea, persoanele care, în urma unor acte extrateritoriale ale statelor părți la Convenție, săvârșite în afara teritoriilor respective, intră sub jurisdicția lor și deci pot să apeleze la Curtea de la Strasbourg. Majoritatea acestor cereri (peste 95%) sunt respinse, fără să fie examinate pe fond, pentru că nu au îndeplinit unul din criteriile de admisibilitate prevăzute de convenție.Verificări amănunțiteProcesul durează și din cauză că depunerea unei petiții la CEDO se face în mai multe etape, prima etapă fiind cea de verificare a criteriilor de admisibilitate, verificare realizată în complete de unul, trei, șapte sau șaptesprezece judecători. Dincolo de proceduri, la acest nivel, dosarele sunt tratate cu maximă responsabilitate.Important! Pentru a se putea adresa acestui for, printre altele, este nevoie ca reclamantul să fi epuizat toate căile de atac oferite de către instanțele naționale și să nu fi trecut mai mult de șase luni de la epuizarea ultimei căi de atac (de la data hotărârii irevocabile la nivel național).