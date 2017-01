Cum pot fi puşi la punct locatarii necooperanţi care îşi inundă vecinii

Cum pot fi puși la punct locatarii necooperanți care își inundă vecinii

Se întâmplă adesea să se infiltreze apă în băi, în bucătării sau chiar să se producă inundații în apartamentele de bloc.Când vecinii sunt cooperanți, totul se rezolvă pe cale amiabilă. Dar ce se întâmplă în caz contrar?Locatarii care au ghinionul să fie inundați de un vecin de rea credință, care, în ciuda tuturor demersurilor de înțelegere pe cale amiabilă, nu permite nici măcar accesul unui instalator în apartament (chiar și atunci când tot păgubiții se angajează să suporte cheltuielile), sunt puși în ingrata situație de a cere sprijinul instanței de judecată pentru a fi despă-gubiți pentru pagubele suferite. Teoretic, aceasta poate fi o variantă, însă cei care știu ce înseamnă un asemenea proces, ce necesită și expertize tehnice, mar-tori etc., fac pasul înapoi, preferând să ia măsuri radicale, cu riscul de a avea cu toții de suferit, doar-doar îi vor convinge pe cei vizați să cola-boreze. „De vreo trei ani de zile am probleme în baie, fix pe mijlocul tavanului. Am adus doi instalatori, a venit și președin-tele de bloc cu instalatorul lui, s-a verificat… toți au zis că hiba e la vecinul de deasupra. Problema e că bărbatul ăsta, care e pensionar militar, o ține una și bună că la el e uscat, că trebuie căutată în altă parte cauza. Asta n-ar fi nimic, dar nu permite accesul în casă nici instalatorului plătit de mine, nici președintelui de bloc, vorbește din spatele ușii... Am adus un zugrav să repare, dar omul a zis că n-are rost dacă tot curge, o să se facă la loc. Am tavanul căzut, plin de mucegai, baia plină de sculele zugravului, iar vecinul, nici nu deschide, nici nu rezolvă! Ca să-l învăț minte, am închis apa rece de la subsol, dar mi-au sărit ceilalți în cap! Chiar nu pot fi puși la punct cei care nu înțeleg cum stă treaba cu obligațiile de la bloc?”.v v vIndiscutabil, astfel de probleme s-ar rezolva foarte ușor prin consultarea unui instalator, care ar descoperi cauza și ar repara ce trebuie. Dacă nu se întâmplă asta, nu înseamnă că nu există alte soluții, și toate prevăzute de legislația privind funcționarea asociațiilor de proprietari. După cum ne-a explicat Constantin Gâdei, primvicepreședinte în cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, în cazul locatarilor recalcitranți, care nu permit accesul în locuință, soluția nu trebuie să fie una de forță - precum închiderea robinetului de apă rece, care îi afectează pe toți locatarii de pe coloana respectivă, fără ca aceștia să aibă vreo vină. Și nici îndreptarea către instanță nu pare alternativa cea mai fericită, atâta timp cât există alte pârghii legale: „Chiar eu am pățit treaba asta, am ajuns și la poliție. Pur și simplu nu mai știam ce să fac… Până la urmă, am ajuns la rădăcina problemei, vecinul de jos se debranșase de la apa caldă și îmi închisese mie apa!”Ce-i de făcutAșadar, locatarul care se trezește că îi curge apa în apartament și nu reușește să colaboreze cu vecinii vizați, trebuie să anunțe asociația de proprietari. Apoi, președintele și comitetul executiv ar trebui să discute și ei cu vecinul necooperant. Dacă acesta nu cedează, îl vor notifica în scris, comunicându-i că după un preaviz de cinci zile, cum prevede legea, este obligat să permită accesul reprezentanților asociației și a unui instalator, pentru a se încerca depistarea cauzei avariei. Dacă și în aceste condiții ușa rămâne închisă, atunci se va cere sprijinul polițistului de proximitate, putând fi și amendat. Și asta, din cauză că locatarii sunt obligați prin lege să permită accesul în apartament în caz de avarii. Ca să nu mai spunem că în situații de forță majoră, se poate ajunge și la spargerea ușii de la intrare, fără știrea proprietarului, dacă alte soluții nu există: „Este treaba președintelui să facă ordine în bloc, cu legea în mână”.Cine suportă reparațiaDacă avaria s-a produs din vina proprietarului, atunci el va trebui să plătească reparația. Dacă defecțiunea are alte cauze, atunci plățile se vor face din contul asociației de proprietari, fiind vorba de reparații la instalațiile comune.