Cum pot fi micşorate facturile la întreţinere

Singura soluție

Singura soluție să plătiți întreținerea mult mai puțin e să vă debranșați de la hoții de la RADET. Ăștia vă fură pe față fără jenă. Eu am renunțat la ei cu mult timp în urmă și am montat centrală de apartament și am izolat bine bine casa. Iarna trecut factura la gaz a fost în medie pe lună= 176 lei pentru căldură, apă caldă și aragaz. Face-ți un calcul simplu. Adunați prețul pentru căldură + prețul pe apă caldă + prețul unei butelii pentru cele 5 luni de iarnă , face-ți prețul mediu pe o lună din care scade-ți 176 lei cât am dat eu și rezultă cât plătiți voi în plus în medie pe lună .