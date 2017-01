Cum pot fenta restanţierii penalităţile la întreţinere

Cum pot fenta restanțierii penalitățile la întreținere

Dacă asociația de proprietari nu vrea să-i penalizeze pe datornici, s-ar putea merge la înțelegere cu restanțierii, legea nu-i interzice asta, însă va trebui să-și asume riscul intrării într-o fundătură, din cauză că, la rândul său, asociația va fi penalizată de furnizorii de servicii neplătiți.Or, cu… sabia furnizorilor deasupra capului, asociațiile nu-și permit să facă asemenea cadouri datornicilor, în plus, ar fi incorect față de cei care fac sacrificii să-și achite obligațiile dacă penalitățile nu ar fi plătite numai de cei responsabili. După cum ne-a explicat ing. Nicolae Stan, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari din Constanța, legislația (respectiv Legea nr. 230 din 2007 și HG 1588 din 2007 privind funcționarea asociațiilor de proprietari prevede că asociațiile pot hotărî un sistem propriu de penalități pentru orice sumă datorată de proprietari din listele de plată, dar care să nu depășească 0,2 la sută ca procent. Având în vedere valoarea facturilor la întreținere la prețul actual al gigacaloriei, când este vorba de restanțe mai mari, se adună mulți bani și la capitolul penalități."Degeaba ne plângem că nu mai facem față cu întreținerea, nimeni nu ne aude! Nici măcar asociația n-are pic de înțelegere, ne bagă și o droaie de penalități. Am avut unele probleme financiare, am adunat o restanță de 7500 lei, acum mi-am revenit cât de cât, dar sunt șocat că mi se cere și penalizare. Plus că sunt somat să achit totul în 20 de zile. Numai cei cu tupeu răzbesc, uită să plătească, iar asociația se face că plouă. Am doi vecini care s-au fofilat, iar după ce au trecut trei ani, li s-a șters datoria. E corect așa ceva?" (Iasmina Leonard).Că legiuitorul n-a dat frâu liber asociațiilor de proprietari la stabilirea penalităților o dovedește și faptul că suma acestora nu trebuie să depășească valoarea restanței, lucru care se poate întâmpla când datoria ajunge la circa 500 de zile (adică aproximativ un an și jumătate). "Există datornici și de trei-patru-cinci ani, din cauză că asociațiile nu s-au îngrijit de recuperare, eventual prin judecătorie, dacă altfel nu s-a putut, și se pot pierde aceste restanțe pentru că sunt prescriptibile la trei ani de zile, prescrierea fiind o portiță de salvare. Numai dacă vrea omul poate să-și achite datoria. Sunt multe situații de acest fel" – ne-a mai spus ing. N. Stan, care a ținut să sublinieze că restanțierii ar putea scăpa de plata penalităților dacă asociația nu a emis o hotărâre în cadrul adunării generale în acest sens. Totul, din cauză că instanța solicită o copie de pe hotărârea adunării generale prin care s-a stabilit procentul de penalizare, iar în lipsa acesteia, instanța acordă numai suma datorată, fără penalități, deci asociația rămâne cu buza umflată.Există falsa percepție că din cauza tărăgănării în instanță a proceselor de recuperare a datoriilor, restanțierii ar putea beneficia de prescriere, dealtfel, o reală portiță de salvare. Indiferent câți ani va dura un proces ("Omul face apel, recurs, face de toate, că are dreptul!"), odată demarat, nu mai acționează prescripția, iar asociația își poate recupera banii după ce instanța a dat o hotărâre definitivă.De obicei, penalitățile se plătesc la data când un proprietar își plătește restanța sau o parte din restanță. Cât privește sumele adunate de asociațiile de proprietari din penalități, acestea vor face obiectul fondului de penalități și se vor folosi pentru plata penalizărilor impuse de către terți și în niciun caz, de exemplu, pentru achitarea salariilor. Abia după 90 de zile de neplată a întreținerii, asociația are dreptul să ceară în instanță recuperarea sumei datorate de locatar, iar dacă a omis acest lucru, datoriile se prescriu în termen de trei ani de la data efectuării.