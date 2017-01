Psihologul te ajută

Cum poate fi învinsă depresia de sărbători?

Fără doar și poate, depresia de sărbători este unul dintre cele mai nepotrivite cadouri pe care le poate aduce Iepurașul, în mod special persoanelor cu probleme, mai vulnerabile în zilele speciale decât în restul anului. Lucrurile par scăpate cu totul de sub control când nici măcar sprijinul familiei nu există.Poate că și din cauza slabei comunicări pe care a avut-o și încă o mai are cu părinții, o tânără (care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul), s-a concentrat mai mult asupra învățăturii, fără să-și dea seama că, ușor-ușor s-a izolat de cei din jur. „Părinților nu le-a stat mintea la starea mea, nici mama nu e prea vorbăreață, grija ei este să-mi fie bine. Tata vorbește peste măsură, pe el îl evit eu, mă obosește“, ni s-a confesat tânăra.Singurătatea, ca stare de bine…Și așa, încet-încet, fata a început să se simtă mai bine în compania singurătății, care nu i se părea atât de înspăimântătoare, cum o vedeau alții. Dimpotrivă, a perceput-o ca pe aliatul ideal. Dacă în celelalte peri-oade ale anului reușește să salveze aparențele, în zilele de sărbătoare, tristețea o copleșește total: „Nu-mi dau seama ce se întâmplă cu mine de sărbători, dacă înainte mă mai bucur și eu un pic, de sărbători sunt total tristă, nici să mănânc nu pot, trebuie să fac ceva, simt că nu mai pot continua așa!“.De la psihologul Speranța Băcana am aflat că nici măcar persoana care suferă de fobie socială nu știe ce se petrece cu ea, dar cu siguranță aceasta este o boală care se poate trata, nefiind același lucru cu timiditatea. Ce înseamnă fobia? O teamă intensă și necontrolată, cu motive care variază de la caz la caz, persoana în cauză părând că face totul pentru a evita întâlnirea cu obiectul fobiei sale. Cercetătorii au ajuns la concluzia că aproximativ doi - patru la sută din populație suferă de diverse fobii, numai că aceste persoane trec neobservate pentru că nu au comportament agresiv. Unii au fobia să cunoască oameni noi sau cu un statut social impresionant, să folosească telefonul, să aibă mereu vizitatori acasă, să fie observați făcând ceva sau să vorbească în public, adică orice ipostază care atrage cumva atenția asupra lor. Fobicii pierd obișnuința de a face lucruri foarte banale și ajung să creadă că de fapt lucrurile, așa cum le văd ei, sunt cele normale, pierd legătura complet sau parțial cu realitatea și par distanți din cauza anxietății care îi cuprinde atunci când încearcă să-și ascundă vulnerabilitatea față de ceilalți. Asemenea persoane au o reprezentare negativă asupra lucrurilor care li se întâmplă și se pare că aceasta este și cauza principală a fobiei. Speranțele de vindecare stau în mâna psihologului, care știe cum să le stimuleze dorința de comunicare continuă.Cum se recunoaște depresia de sărbători?Psihologul ne-a mai spus că la persoana care se confruntă cu o astfel de problemă, schimbările de comportament sunt evidente pentru oricine, căci le dispare și… bruma de interes și pentru lucrurile care le produceau cât de cât o mică bucurie. Cel afectat se simte epuizat, trist, nu se poate concentra, iar anxie-tatea, însoțită de sentimente de deznădejea, chiar vinovăție atinge cote maxime. Așa se explică de ce preferă izolarea, chiar și față de cei apropiați. Lucrurile sunt cât se poate de grave, mai spune psihologul, care atrage atenția că în cazurile grave, cu atât mai mult de sărbători, se poate ajunge la gânduri și chiar la tentative de sinucidere. De aceea, în astfel de situații se impune de urgență ajutorul medicului, al psihologului.