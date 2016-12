Cum obţin banii pentru o carte tipărită?

Cum obțin banii pentru o carte tipărită?

„Am trăit în Spania și Italia câțiva ani, m-am întors în țară și aș vrea să scriu o carte despre tot ce am trăit printre străini. Rugămintea mea către dumneavoastră (am auzit că aveți și tipografie bună) este de a mă ajuta cum obțin drepturi de autor, de ce acte am nevoie pentru pentru tipărire și pentru a încasa banii după vânzarea cărții. Vă mulțumesc din suflet!” (Victor Leciu).xxxStimate domnule Leciu, potrivit Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe ale acestor reglementări, autorul unei cărți este considerat persoana ce a creat opera respectivă și sub numele căruia, lucrarea a fost adusă pentru prima dată la cunoștința opiniei publice. De asemenea, este esențial să știți că potrivit acestei legi, printr-un contract de editare, titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei sume de bani, dreptul de a reproduce și de a distribui opera. Tot în Legea drepturilor de autor se arată că nu constituie contract de editare convenția prin care titularul dreptului de autor îl împuternicește, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reproduce și, eventual, dacă asta Indiferent de forma pe care o veți alege pentru publicarea operei, la orice editură, manuscrisul dumneavoastră va urma procedura legală, iar dumneavoastră veți dețin automat toate drepturile de autor.Pentru a beneficia de veniturile din urma vânzării cărții va trebui să vă înregistrați fiscal, ceea ce presupune completarea și depunerea unei declarații de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice române, la ANAF, însoțită de o copie a actului de identitate și a contractului de editare în termen de 30 de zile de la data obținerii venitului.