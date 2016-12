Cum obţii urgent un duplicat după certificatul de naştere

2

duplicat certificat de nastere

buna seara, am nevoie sa am urmatoarea informatie. Certificatul meu de nastere a fost eliberat de 3 ori (primul original la nastere, altul a fost cerut de tatal meu si ultimul in format international pe care autoritatile italiene mi-l cer definitiv in urma cererii pt cetatenie). Intrebare este, avand in vedere ca primele doua au fost anulate fiind substituite de ultimul nou, si ca pe ultimul trebuie sa-l consemnez autoritatilor italiene eu cum voi putea obtine alt certificat? Este posibil? Multumesc anticipat