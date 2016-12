Cum ne putem retrage dintr-un contract de asigurări

Legislația europeană privind protecția consumatorului ne protejează când cumpărăm prin cores-pondență, pe internet sau prin alte tipuri de vânzări la distanță. Important este să căutăm informațiile utile în astfel de împrejurări, demers pe care-l încearcă și cititoarea noastră, Elena Dascălu Andrei: „Soțul muncește în Italia și o cunoștință l-a ajutat să-și cumpere o poliță de asigurare de viață prin internet cu acoperire pe zece de ani. De la societatea de asigurări i s-a spus că au cea mai ieftină ofertă, i-au fluturat niște hârtii prin față, iar el i-a crezut pe cuvânt. La câteva zile după aceea, un coleg de muncă i-a spus că a luat țeapă, că el a făcut o asigurare la aceeași firmă, mai ieftină și i-a sugerat să anuleze contractul. Întrebare: poate să se răzgândească și să anuleze contractul? Eu sunt cam sceptică, știu cum e la noi…”.Stimată doamnă Dascălu, nu este cazul să fiți atât de sceptică, întrucât aspectele prezentate de dumneavoastră sunt reglementate de legile europene privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare. Potrivit Comisariatului pentru Protecția Consumatorului, la nivelul Uniunii Europene s-a creat un organism propriu care se ocupă exclusiv de problematica drepturilor consu-matorilor. În România, acest organism se numește Centrul european al consumatorilor (București, b-dul Nicolae Bălcescu nr. 32-34, et. 4, Tel. 021.315.71.49, fax 021.311.02.42, office@eccromania.ro, www.eccromania.ro), a cărui menire este să ofere siguranța și garanția consumatorului că primește cele mai bune produse sau servicii pentru banii pe care îi plătește. Potrivit informațiilor obținute de la acest centru, consumatorul are dreptul să se retragă din contract într-o anumită perioadă de gândire, în mod normal 14 zile.Însă, în cazul asigurărilor de viață și al pensiilor individuale, acest termen poate ajunge până la 30 de zile. Astfel, va trebui ca în acest interval de timp, soțul dumneavoastră să informeze agenția respectivă de asigurări că dorește să se retragă și i se va restitui suma plătită. Cu atât mai mult poate solicita acest lucru dacă firma respectivă nu și-a respectat obligația de a-l informa din start că are dreptul să se retragă înainte de semnarea contractului.