Medicul de gardă

Cum ne dăm seama că avem apendicită

"Știu că apendicita e periculoasă. Rugăminte: aș vrea să știu după ce semne pot să-mi dau seama că am apendicită. Vă mulțumesc!" (Maria Dima).Apendicita este o inflamație a apendicelui, cauzată de o bacterie. Dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Medical Center, precizează că afecțiunea este frecventă, mai mult decât atât, poate să apară la orice vârstă, însă frecvența cea mai mare este în intervalul 10-30 de ani. Având în vedere că singura metodă de tratament rămâne intervenția chirurgicală, simptomele apendicitei nu trebuie neglijate sub nicio formă. Dar care sunt acestea? Primele semne de boală sunt durerile abdominale, lipsa poftei de mâncare, stările de greață și vărsăturile. Abia în cazurile mai grave pot apărea frisoanele, febra și diareea.Diagnosticare dificilăÎntr-adevăr, stimată doamnă Dima, diagnosticarea apendicitei, în mod special la copii, la gravide și la persoanele mai în vârstă ridică probleme. Totul, din cauză că există multe alte boli care au aceleași semne. În plus, cum riscul ca boala să se agraveze rapid există, se recomandă ca la primele simptome, bolnavul să se adreseze imediat unui medic. Cât privește modul în care se va face intervenția chirurgicală, dacă este cazul, există două metode pentru care pacientul are posibilitatea să opteze: intervenția chirurgicală prin metoda clasică sau prin laparoscopie. Referitor la complicații, cea mai periculoasă este peritonita, care apare în urma ruperii apendicelui inflamat și împrăștierii puroiului în cavitatea abdominală. Durerea invadează abdome-nul, voma este constantă, iar febra ajunge la 40 de grade. Fără doar și poate, în acest caz, intervenția chirurgicală se impune în regim de urgență.