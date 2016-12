Cum îţi dai seama dacă micuţul are hepatită

Medicul de gardă

Cum îți dai seama dacă micuțul are hepatită

„Există simptome care pot ajuta părinții să-și dea seama dacă un copil are hepatită, ca să nu permită agravarea bolii, mai ales că a început școala? La copii sunt mai multe feluri de hepatită sau numai hepatita A?” (Ana Oprea).Înainte de a intra în detalii privind tipul de hepatite care pot apărea în perioada copilăriei, dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru ne-a explicat care sunt principalele simptome ale hepatitelor acute. Așadar, dacă micuțul are o stare de rău, își pierde pofta de mâncare, acuză dureri în zona abdominală, urinea este închisă la culoare, scaunul decolorat, iar pielea și ochii capătă o paloare accentuată, este clar că discutăm despre simptomele hepatitelor acute. Referitor la tipurile de hepatite, într-adevăr, heptatita de tip A este cea mai cunoscută, fiind denumită și „boala mâinilor murdare”. În condiții de igienă precare, virusul hepatitei A se poate răspândi foarte ușor de la o persoană la alta și, de asemenea, poate contamina alimentele și apa. Din păcate, apare și în grădinițe, și în școli, în general în colectivități. De aceea medicul apreciază că sunteți interesată de simptome, căci această vigilență îi determină pe părinți să alerge cu copiii la medic și să nu aștepte complicarea stării de sănătate, căutând tot felul de justificări pentru starea copilului.În perioada copilăriei se pot dezvolta mai multe feluri de hepatite, printre care cele provocate de administrarea de paracetamol (hepatite medicamentoase), altele favorizate de boli care acumulează în ficat diverse substanțe care determină hepatite în perioada neonatală (tezaurismoze) etc. Cele mai cunoscute rămân însă hepatita de tip A, hepatita de tip B (se practică vaccinarea), hepatita C, hepatita D (coexistă cu hepatita B).