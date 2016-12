Cum îţi dai seama că ai gastrită

Medicul de gardă

Cum îți dai seama că ai gastrită

„De cum s-a încălzit vremea, mă supără stomacul, mănânc la fel de puțin și muncesc la fel de mult. Problema e că și în toamnă am simțit la fel. Am vrut să cumpăr un calmant de la farmacie, dar am fost refuzată pe motiv că n-am avut rețetă. Pot afla, prin această rubrică, semnele pe care le dă gastrita? Vă mulțumesc mult, Livia, 38 de ani”.Ce este gastritaÎn primul rând, dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center a încercat o definiție mai accesibilă a gastritei: o inflamație acută sau cronică a mucoasei stomacale. Având însă în vedere faptul că aceste inflamații au o grămadă de cauze, diagnosticul de certitudine al gastritei este, în general, destul de greu de pus și cu atât mai dificil în absența pacientului. Totul, din cauză că pentru un diagnostic corect, este nevoie de o serie de investigații specifice. Așadar, prezentarea la medic este mai mult decât necesară. Cât privește automedicația, uitați de ea, căci există riscul unor complicații nebănuite. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți, mai ales că astfel de dureri le sesizați la schimbarea anotimpului, este să vă rupeți din timp și să mergeți la medic.Cauze. Referitor la gastrita acută, în general, această afecțiune este favorizată de următorii factori: agitația și stresul cotidian, nerespectarea orelor de masă și mâncatul în grabă, mestecatul insuficient al alimentelor, excesul de cafea, tutun, alcool, dar și de medicamente antiinflamatorii. Totuși, medicul a precizat că există și cazuri când gastrita nu dă semne specifice, de aceea, pentru stabilirea diagnosticului și prescrierea unui tratament corect, tot la medic va trebui să ajungeți.